"باربي" تعزز اندماج أصحاب الهمم بـ"فاشينيستا" سمراء على كرسي متحرك

في الوقت الذي يضغط فيه العالم على العلامات التجارية الكبرى لتكون أكثر شمولًا، قررت شركة Mattel - التي سبق أن تعرضت لانتقادات شديدة بسبب عرضها المحدود - توسيع نطاق الدمية الشعبية "باربي".

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت العلامة التجارية أول لعبة "باربي" على الإطلاق على كرسي متحرك مع ساق صناعية، والآن اتخذ المصممون خطوات إلى الأمام من خلال إنشاء "باربي" سمراء ذات شعر طبيعي على كرسي متحرك.

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وظهرت دمية "باربي" الجديدة أخيرًا عقب الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، كجزء من خط إنتاج شركة ماتيل الشامل للعام 2019 الخاص بالدمى المواكبة للموضة، الذي يحمل اسم "فاشينيستا".

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وتعاونت الشركة مع مستشفى "UCLA Mattel" للأطفال وخبراء الكراسي المتحركة لتصميم الكرسي المتحرك الخاص بالدمية، الذي جاء مع مُنحدر لتعزيز إندماج الأطفال من "أصحاب الهمم" مع أقرانهم في خطوة لتقبل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة والإندماج معهم.

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ولجأ المشجعون إلى موقع "تويتر" للتحدث عن الدمية التي يبلغ ثمنها 20 دولارًا، التي يهتز شعرها الطبيعي وتضع نظارات شمسية وترتدي زيًا أنيقًا، وهي جالسة على كرسي متحرك.

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وتشمل الإضافات الأخرى السابقة لـ"باربي" كانت ارتداء الحجاب، فضلاً عن مجموعة من الدمى ذات الأشكال المختلفة لتعكس أنواع الجسم الحقيقية (والابتعاد عن باربي الأصلية للعلامة التجارية التي تتمتع بخصر رفيع بشكل جذاب وثديان منتفخان).

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