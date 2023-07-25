باربي عملاقة تتجول في شوارع دبي.. ما القصة؟

البوابة - مع اقتراب موعد عرض فيلم باربي الشهير في صالات السينما الإماراتية، شوهدت الدمية الأشهر على الإطلاق بحجمٍ عملاق وهي تقف أمام برج خليفة، أشهر معالم دبي السياحية.

وظهرت الدمية العملاقة في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تخرج من صندوقها الكرتوني مرتدية ملابس السباحة ذو اللونين الأبيض والأسود ثم تقف بالقرب من النافورة الشهيرة أمام برج خليفة.

وحظي مقطع الفيديو على تفاعل واسع لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى أنه من بنات أفكار إحدى شركات الأنيميشن الموجودة في دبي.

وقبل أن تشعر بالحماس تجاه الإعلان، دعنا نخبرك أن مقطع الفيديو يعد جزءًا من حملة إعلانية قامت بها شركة Eye Studio، وهي وكالة وسائط اجتماعية في الإمارات العربية المتحدة.



