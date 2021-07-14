باكستانيون يستعينون برافعة لإنزال الأضاحي قبل العيد بأيام

يستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي من المتوقع أن يحل يوم الثلاثاء القادم 20 يوليو 2021.

وكغيرهم من الشعوب الإسلامية، بدأ الباكستانيون بالتحضير لعيد الأضحى المبارك بطريقة مختلفة نوعًا ما، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا طريفة لباكستانيين ينزلون الأضاحي التي كانوا يربونها على أسطح منازلهم باستخدام الرافعات، لنقلها إلى سوق الأضاحي في مدينة كراتشي.

ويستعين الباكستانيين برافعة لإنزال الأضاحي التي يربوها على سطح منزلهم، وذلك لقلة مساحة الأراضي الزراعية والمراعي وانتشار العشوائيات، وبمجرد تسمين الحيوانات، يتم استخدام الرافعات لإنزال الحيوانات من على السطح إلى الشوارع - مما يسلي المشاة الذين يشاهدون من أسفل.

وتعد كراتشي الساحلية المدينة الأكثر كثافة سكانية في البلاد، ففي الوقت الذي يبلغ عدد سكانها أكثر من 27 مليون نسمة (إحصائيات 2016)، لا تتجاوز مساحتها 3 آلاف و527 كيلومترا مربعًا.

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