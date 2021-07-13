مساعد المطيري بإطلالة خارجة عن المألوف.. فضفضة لوصف السلام الداخلي

فاجئ الستايلست الكويتي مساعد المطيري متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير اعتمد فيها إطلالة وصفت بـ"الغريبة" و"غير المألوفة".

واختار مساعد المطيري أن يطل على متابعيه عبر تطبيق "إنستغرام" بإطلالة خارجة عن المألوف ضمن مجموعة خواطر ينشرها تحت وسم "#فضفضة_مساعد_المطيري".

وأرفق مساعد المطيري الصور بخاطرة لطيفة عن السلام الداخلي، جاء فيها: "السلام الداخلي يأتي من الخارج.. من علاقات صحية بكل شيء حولك.. من حب مطلق غير مشروط.. تقبل لنفسك ومن هم حولك..".

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن إطلالة مساعد المطيري تتلائم مع خاطره وبأنه يرغب في إيصال مفادها بأن "تقبل الذات من الداخل هو أساس أي علاقة صحية.

وفي الوقت الذي استهجن قسم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة مساعد المطيري، أكد الكثيرون بأنها تتناسب مع "ستايل مساعد المطيري" الذي اعتاد على اعتماد إطلالات "جريئة" و"مبتكرة" باعتباره يعمل في مجال تنسيق الملابس مع علامة "هارفي نيكلز" الفاخرة.

ونجح مساعد المطيري في لفت الأنظار له منذ سنوات بالطريقة التي يرتدي بها ملابسه وينسّق بها طلّته.

ويقدم مساعد المطيري نفسه كخبير تسوّق شخصي وستايلست، وبدأ هذا المجال كبائع في أحد المحلات الموجودة في "ڤيلامودا"؛ والتي اعتبرها نقطة التحوّل الحقيقيّة في حياته والانطلاقة الحقيقيّة لي في عالم الموضة.

وفي لقاء سابق، قال المطيري بأن الرجل هو الذي تكون قيمة أخلاقه وتعامله مع الناس أكثر بكثير من قيمة ملابسه، الرجل الذي يتعامل مع أبعاد جسده باحترام من خلال إبراز نقاط القوة وإخفاء العيوب. وهو أيضًا مطلع بشكل تامّ على كل ما هو جديد في عالم الموضة ويعرف كيف يختار وينتقي من كل ما يطرحه أرباب الموضة ما يناسبه.

وحول حسه الفريد في اللبس، وصف مساعد المطيري ستايله بأنه مفتوح لا يعطي لنفسه تصنيف محدد، وهذا الانفتاح على أنواع الملابس والقصّات والألوان أعطاه القدرة على إرضاء أعين الناس واستثارة انتباههم على اختلاف أذواقهم، ولكنه يحرص على الاحتفاظ بلمساته الخاصة التي تميّزه في كل مرة يظهر بها كدبوس الورد الذي يضعه في كل مرة.