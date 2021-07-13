صاحبة متجر تبكي بسبب سوء تعامل الزبائن معها.. وسعوديون يهبون لدعمها

نشرت صاحبة أحد المشاريع المنزلية في السعودية مقطع فيديو روت فيه بحرقة معاناتها مع فئة من الزبائن وتعرضها لخسائر مادية بسببهم.

وسُمع في مقطع الفيديو الذي نشرته صاحب الحساب وهي تقول باكية بأنها تعبت في تحضير بعض الطلبات المنزلية، وفي نهاية المطاف لم يأت الزبون صاحب الطلب.

وأوضحت أنه ليس أول زبون يقوم بهذا التصرف، قائلة: "من الظهر ما نمت إلا 3 ساعات قمت اشتغلت على الطلب وتعبت، وقال لي هحولك، ما دام أنتم تطلبون مني ليه تعلقوني وما ألقى شيء".

وأعادت عشرات الصفحات المنوعة على تطبيق "إنستغرام" نشر مقطع الفيديو ليسارع مئات المعلقين لدعمها معنويًا فيما طالب عدد منهم تزويدهم باسم أو رقم أو حساب صاحبة المشروع كي يحصلوا على منتجاتها.

كما أعرب عدد من النشطاء عن استيائهم من الطريقة التي يتم التعامل بها مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية متجاهلين الجهد الجسدي المبذول مقابل الحصول على منتج بسيط.

يذكر أن المشاريع الصغيرة تقابل عدة معوقات ومشكلات، ليس المقصود بالمشكلات هنا هي مشكلات التنفيذ فهناك الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها دون أن تواجه أدنى مشكلة ولكن المقصود بالمشكلات هي المشكلات التي يَمُر بها المشروع بعد تنفيذه حيث تقابل المشاريع كثير من المشاكل الإدارية والتسويقية والمالية وغيرها من المشكلات.