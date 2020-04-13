بالزي الرسمي والأقنعة.. شرطة بنما تغني لتسلية السكان في "الحجر المنزلي"

في الوقت الذي فرضت فيه السلطات في جمهورية بنما، إحدى دول وسط أمريكا الجنوبية، حظرًا للتجوال من أجل الحد من تفشي فيروس "كورونا"، أطلقت دوريات الشرطة فقرات ترفيهية للسكان المحليين.

وظهر عدد من رجال الشرطة وهم يؤدون عدة رقصات في حيّ سان فرانسيسكو تحت أعين السكان المبتهجين الذين خرجوا إلى الشرفات لمشاهدة الوصلة الراقصة.

وأدت الشرطة لمدة عشرين دقيقة عرضًا راقصًا على أنغام العديد من الأغاني بما فيها "أمور إي كونترول" و"باتريا" للفنان البنمي روبين بلاديس، إضافة إلى "كولور إسبيرانزا" للأرجنتيني "دييغو توريس"، و"وي آر ذي تشامبينز" لفرقة الروك البريطانية "كوين".

ورقص المشاهدون الذين حمل بعضهم أعلام بنما على شرفاتهم على أنغام أغاني الشرطة.

وقال مفوض الشرطة "فيليبي كروز": "هناك معايير يتعين علينا جميعًا مراعاتها، السكان في شققهم في مساحة ضيقة، ونحن نحاول أن نجلب لهم القليل من السعادة والفرح والأمل والإيمان."

وأضاف: "سنواصل القيام بذلك في نهاية كل أسبوع حتى نقضي على فيروس كورونا بدلًا من أن يقضي علينا".

وبهدف الحد من انتشار المرض، فرضت الحكومة تدابير عزل صارمة للغاية، إذ يحظر الخروج أيام الآحاد، وخلال بقية الأسبوع تكون حركة المرور في الشوارع محددة، ويخرج السكان وفقًا لجنسهم ورقم بطاقة هويتهم.

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