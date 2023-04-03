بالصورة: وزيرة على غلاف مجلة إباحية تثير زوبعة في فرنسا

البوابة - أثارت السياسية الفرنسية ووزيرة الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات الفرنسية، مارلين شيابا - Marlene Schiappa، جدلًا واسعًا لدى الرأي العام في بلادها بعدما ظهرت بوضعية فاضحة على غلاف مجلة "بلاي بوي - Play Boy" الإباحية.

وارتدت الوزيرة الفرنسية في الصورة، التي يتعذر على موقع البوابة نشرها بشكلٍ كامل، فستانًا جريئًا كاشفًا عن ساقيها بطريقة مبتذلة وجلست بوضعية فاضحة حتى أصبحت تشبه فتيات الليل بشكلٍ كبير.

وبسبب هذه الصورة، تعرضت الوزيرة شيابا لانتقادات شديدة من قبل زملائها في حزب النهضة - La République En Marche، المعروف سابقًا بـ"الجمهورية إلى الأمام"، وهو حزب سياسي وسطي وليبرالي اجتماعي فرنسي أسسه ماكرون في 6 أبريل 2016.

وظهرت الوزيرة الفرنسية مارلين شيابا على غلاف المجلة الإباحية بعدما تحدثت في لقاء صحفي حول حقوق المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

رئيسة وزراء فرنسا تتدخل

كما أثار ظهور الوزيرة شيابا على غلاف المجلة الإباحية لانتقادات من زملائها السياسيين بمن فيهم رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن التي قامت بدورها بالاتصال بالوزيرة المثيرة للجدل لتخبرها أن مقابلتها مع المجلة الإباحية وظهورها بهذا الشكل الفاضح على غلاف عدد أبريل / يونيو من مجلة بلاي بوي ليست مناسبة على الإطلاق في المناخ الحالي للإضرابات والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها فرنسا.

لكن على ما يبدو أن شيابا لم تهتم برأي رئيسة الوزراء، إذ غردت عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "الدفاع عن حق المرأة في فعل ما تريد بأجسادها: في كل مكان وفي كل وقت، في فرنسا، المرأة حرة. سواء كان ذلك يزعج المتخلفين والمنافقين أم لا".

مجلة بلاي بوي تدافع عن محتواها

قال محرر مجلة بلاي بوي جان كريستوف فلورنتين لوسائل إعلام فرنسية أن الوزيرة مارلين شيابا تعد "الأكثر توافقًا مع Playboy لأنها مرتبطة بحقوق المرأة وقد أدركت أنها ليست مجلة عادية لكنها يمكن أن تكون أداة للقضية النسوية.

وأضاف: "بلاي بوي ليست مجلة إباحية بشكلٍ كامل، بل أصبحت تناقش قضايا مفصلية، فهي مجلة فكرية وعصرية، فيها عدد من النساء العاريات لكنهن لسن في جميع الصفحات".