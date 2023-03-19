بالصور: أسماء الأسد ترافق زوجها إلى الإمارات

البوابة - رافقت أسماء الأسد زوجها رئيس النظام السوري بشار الأسد في زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، 19 مارس 2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للحظة التي حطت فيها الطائرة التي كانت تقل عائلة الأسد في مطار مطار الرئاسة في أبو ظبي.

أسماء الأسد في الإمارات

وفي الوقت الذي رحب فيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالأسد، شوهدت أسماء وهي تلقي التحية على الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي كانت باستقبالها في المطار.

واختارت أسماء الأسد أن تكون زيارتها الأولى للإمارات بإطلالة رسمية أنثوية وارتدت بدلة توكسيدو نسائية مع جوليه بقصة الـ V مع أزرار دائرية صغيرة فيما جاء البنطال بقصة عريضة أنيقة.

وأضافت أسماء لإطلالتها عقد طويل من اللؤلؤ مع حقيبة كلاتش خشبية مزينة بالصدف الأبيض الذي يعيد إلى الأذهان ديكورات بيوت الشام القديمة.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت أسماء بإسداله على كتفيها بطريقة بسيطة وأنيقة فيما طبقت مكياج ترابي بسيط.

وذكرت مصادر مطلعة إلى أن أسماء الأسد ستجري لقاء رسميًا مع الشيخة فاطمة باعتبارها رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

بشار الأسد في سلطنة عمان

وتأتي زيارة الأسد للإمارات بعد أقل من شهر على زيارته الأخيرة لسلطنة عمان التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، حيث تمّ الاتفاق بين الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي والنهوض به في المجالات كافة.

كما بحث الأسد مع السلطان هيثم تطورات اﻷوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود الرامية لدعم و تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.