بالصور: الإيرانية المقتولة مهسا أميني تظهر في مدرجات كأس العالم بقطر

شهدت مدرجات استاد أحمد بن علي، المعروف باستاد الريان، اليوم الجمعة ظهور "استثنائي" للإيرانية المقتولة مهسا أميني خلال حضورها مباراة منتخب بلادها أمام نظيره الويلزي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

وأظهرت الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي صورة لمشجعة إيرانية أرادت لفت الأنظار لها من خلال تقمص شخصية مهسا أميني بارتداء قميص كتب عليه ""مهسا أميني 22 عامًا" في إشارة إلى الفتاة الإيرانية التي قتلتها شرطة الأخلاق لعدم ارتداءها الحجاب بالطريقة المناسبة منتصف سبتمبر الماضي.

ولاحقًا، توجه المنظمون لمونديال قطر نحو المشجعة الإيرانية من أجل سحب العلم من الناشطة الإيرانية تجنبًا لإثارة الجدل في ملاعب قدر المونديالية لأسباب سياسية.

المنتخب الإيراني يؤدي النشيد الوطني قبيل مواجهة ويلز

ردد لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم النشيد الوطني لبلادهم في ثاني لقاءاتهم المونديالية أمام منتخب ويلز بعد تعرضهم لضغوطٍ كبيرة من قبل السلطات الإيرانية لرفضهم ترديده في مباراتهم الأولى تضامنًا مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ سبتمبر المقبل بعد مقتل مهسا.

وبعد نشيد لاعبو المنتخب الإيراني سُمعت فورًا صيحات الاستهجان والاستهزاء من قبل المشجعين الإيرانيين الذين احتشدوا في الملعب لتحية منتخبهم الذي امتنع قبل أيام عن ترداد النشيد.

مهسا أميني

تشهد عشرات المدن إيرانية منذ منتصف سبتمر الماضي احتجاجات عارمة بعد وفاة الشابة مهسا والتي قتلت بعد 3 أيام من اعتقالها على يد شرطة الأخلاق لعدم ارتدائها الحجاب بالطريقة المناسبة.