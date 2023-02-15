البرازيلي كاكا يستقبل مولوده الرابع.. ويكشف عن جنسه؟

استقبل نجم كرة القدم البرازيلي ريكاردو إيزيكسون، المعروف بـ ريكاردو كاكا، مولدته الجديدة يوم الاثنين، 13 فبراير 2023.

ونشر كاكا عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" الصور الأولى التي جمعته بزوجته كارولينا دياز والمولودة الجديدة والتي اختارا لها اسم سارة.

وأرفق كاكا صور طفلته الجديدة بتعليق قال فيه "حب بلا حدود".

من جهتها استخدمت كارولينا دياز خاصية "القصص – Stories” لنشر مقاطع فيديو تقول إنها والطفلة في حالة جيدة، واغتنمت الفرصة لشكر مستخدمي الإنترنت على رسائل التهنئة.

وقالت كارولينا أيضًا إن سارة ولدت بوزن 3230 كجم و 47 سم، وبأنها أصغر من شقيقتها إستر، التي ولدت ب 3800 كجم و 51 سم.

وكان كاكا قد تزوج من كارولينا دياز في عام 2019، بعد انفصاله عن زوجته الأولى كارولينا سيليكو في عام 2015 بعد زواجٍ دام 9 سنوات أثمر عن طفلين لوكا وإيزابيلا.

طلاق كاكا وكارولينا سيليكو

وبعد طلاقهما، نشر كاكا وزوجته السابقة كارولينا سيليكو بيانًا رسمي كشفا من خلاله أن طلاقهما تم برضى الطرفين وأنهما يعترفان بأهمية حياة الآخر.

كاكا مع زوجته السابقة كارولينا سيليكو

وطالب كاكا في بيانه من الجميع بأن يتفهموا الوضع، وعلى الأخص الصحافة، من أجل احترام خصوصية الأسرة في لحظة تشهد الكثير من التغيرات، على حد قوله.

وكان كاكا قد التقى بـ"كارولينا سيليكو" في عام 2002، وتزوجا عام 2005 عندما كان كاكا يبلغ من العمر 23 سنة، ورافقته إلى أوروبا حيث كان يحترف مع نادي ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، وهي نفس الفترة التي شهدت ولادة طفله لوكا (5 سنوات) وإيزابيلا (3 سنوات).

ورغم عدم إفصاح اللاعب عن الأسباب وراء قرار الانفصال، فإن التكهنات تشير إلى أن كارول فضلت أن تبقى في البرازيل، ورفضت أن تذهب إلى الولايات المتحدة حيث ينضم اللاعب البرازيلي لنادي أورلاندو سيتي في الموسم المقبل.

زواج كاكا الثاني

في يناير 2019، تزوج كاكا من عارضة الأزياء البرازيلية كارولينا دياز والتي أنجبت له إستر وسارة.