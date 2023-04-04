بالصور: بيبسي تغير شعارها لأول مرة منذ 14 عامًا

البوابة - كشفت علامة المشروبات العملاقة شركة "بيبسيكو - PepsiCo" النقاب عن شعار مشروبها الشهير بيبسي - Pepsi وذلك احتفالًا بمرور 125 عامًا على تأسيسها.

وجاء التعديل الجديد على شعار "بيبسي – Pepsi” بعد مرور نحو 14 عامًا على آخر تحديث، لكنه جاء أكثر "جرأة" من ناحية التصميم والأوان.

شعار بيبسي الجديد

يتميّز الشعار الجديد بطباعة كلمة "بيبسي" في المنتصف العلبة، بشكلٍ أكثر وضوحًا أمام أعين المشترين في المتاجر والمحلات من خلال تغيير الخط وحجمه.

أما من ناحية الألوان، فقد تخلصت الشركة من اللون الأزرق الهادئ واستبدلته باللون الأزرق الكهربائي لإضفاء التباين والحيوية إلى علبة المشروب الشهير.

وقال كبير مسؤولي التصميم في شركة PepsiCo أن الشعار الجديد يربط الأجيال الجديدة بتراث العلامة التجارية العريقة من خلال ابتكار شعار مستوحى من شعارات الشركة خلال الفترة ما بين عام 1950 و1997، لكن مع إضافة عناصر جديدة جعلته مناسبًا للعصر الجديد.

تاريخ العلامة التجارية بيبسي

كجزء من إعادة التصميم، تم وضع كلمة بيبسي - Pepsi مرة أخرى في وسط الكرة الأرضية وكُتبت بخط مخصص بأحرف كبيرة.

واختار فريق التصميم الداخلي لشركة PepsiCo اللون الأسود لكلمة Pepsi على عكس الإصدارات السابقة باللونين الأبيض والأزرق.

ويهدف اللون الأسود، الذي يحيط أيضًا بشعار الكرة الأرضية، إلى لفت الانتباه إلى نسخة المشروب الخالية من السكر - Pepsi Zero Sugar.

موعد إطلاق الشعار الجديد

كشفت شركة بيبسي أن الشعار الجديد سيتم طرحه في أميركا الشمالية هذا الخريف وعلى مستوى العالم العام المقبل.





