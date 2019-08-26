بالصور: مصرع 5 أشخاص في اصطدام جوي بين طائرة صغيرة وهليكوبتر  

لقى 5 أشخاص على الأقل مصرعهم بعد اصطدام طائرة صغيرة بطائرة هليكوبتر حيث وقع التصادم بينهما بعد الساعة 1.30 ظهرًا بالقرب من منطقة إنكا في وسط جزيرة مايوركا بإسبانيا.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم الإعلان عن وفاة ثلاثة أشخاص بعد الحادث من بينهم طفل صغير وبعد ذلك ارتفع العدد إلى خمسة.

وعلى الرغم من أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة هليكوبتر تعارضت مع طائرة صغيرة، إلا أن هناك تقارير متضاربة تقول إن الاصطدام جاء بين طائرتين صغيرتين وليس مروحية.

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وقع التصادم جوًا على بعد 1000 قدم من الأرض والتقارير تشير إلى أن الضحايا من ركاب الطائرتين ولم يتبين إلى الآن هل هناك ضحايا من مكان سقوطهم على المدينة أم لا.

وافادت التقارير المحلية لشرطة مدينة الأنكا، بأن الطائرة سقطت على مزرعة موجودة على الطريق من سنسل إلى سينيو في وسط الجزيرة بمسافة تستغرق 30 دقيقة بالسيارة من عاصمة الجزيرة بالما. وهناك مخاوف من ارتفاع عدد الوفيات.

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قال فرانسيا ارمنجول رئيس جزر البليار إنه يتابع بقلق وضيق الحادث الجوي الذي تعرضت له مدينة ألانكا.

وكشفت أحد التقارير المحلية أن القتلى إلى الآن اثنين كانا على متن الطائرة الصغيرة وثلاثة أخرين على متن المروحية زوجان وطفل وجنسياتهم مازالت مجهولة.

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