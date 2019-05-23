بالعمامة والجلباب.. ماليزيون يحيون ذكرى نزول القرآن الكريم

شارك عشرات الماليزيا اليوم السابع عشر من شهر رمضان بذكرى نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل قرابة 1450 عامًا.

وتجمع نحو 80 شخصًا معظمهم من تلاميذ مدارس إسلامية قرب بلدة بينتونج (وسط العاصمة كوالالمبور)، إحياءا لهذه المناسبة، وشارك عشرات الأطفال مرتدين عباءات في جلسة قراءة للقرآن بصوت عالٍ.

​

ويقول المدرس رسلان محمد عيسى فيما يقود التلاوة مع التلاميذ: "نبينا محمد تلقى الوحي، أنزل الله القرآن إلى الأرض"، وأضاف التلميذ نور الدين عتيقة سيازواني ريسيادي: "إحياء يوم النزول أمر مهم يؤكّد إيماننا بالقرآن".

​

ويشكل المسلمون نحو 60 % من سكان ماليزيا البالغ عددهم 32 مليون نسمة، رغم أن هذا البلد يضم هندوسا وبوذيين ومسيحيين أيضًا.

​

​

​

​

​