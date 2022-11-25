بالفيديو: إقامة صلاة الجمعة في محيط استاد أحمد بن علي

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في قطر وعدة دول عربية مقطع فيديو يظهر أداء مجموعة من المسلمين لصلاة الجمعة بالقرب من استاد أحمد بن علي الذي يشهد الآن لقاء المنتخب الإيراني أمام نظيره الويلزي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2022.

وأظهر مقطع الفيديو المصور مئات الأشخاص يؤدون الصلاة بالقرب من الملعب المعروف باسم ملعب الريان الواقع في منطقة أم الأفاعي في الريان غربي العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد حرصت الجماهير المسلمة على تأدية صلاة الجمعة، قبل الدخول لمدرجات الملعب، من أجل متابعة لقاء المنتخب الإيراني أمام نظيره الويلزي.

ولاقى مقطع الفيديو على تفاعل واسع بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي التي أعادت تداوله على نطاق واسع.

يذكر أن المنتخب الإيراني لكرة القدم يسعى لتصحيح مساره في مونديال قطر بعد الخسارة المدوية التي تعرض لها على يد نظيره الإنجليزي بستة أهداف مقابل هدفين اثنين في الجولة الأولى، فيما يسعى المنتخب الويلزي لتحقيق أول فوزه له في مونديال قطر بعدما تعادل إيجابيًا بهدف لمثله مع المنتخب الأمريكي.

استاد أحمد بن حمد

يُعد استاد أحمد بن حمد من أشهر وأهم ملاعب قطر الموندالية البالغ عددها ثمانية ملاعب والتي تستضيف في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل نهائيات كأس العالم قطر 2022..

يقع استاد أحمد بن حمد في مدينة الريان القطرية، التي تعتبر من أعرق وأقدم المدن القطرية، حتى بات يطلق عليه اسم استاد الريان.

تم تزيين واجهة استاد الريان برموز الثقافة القطرية المتمثلة بـ: أهمية الأسرة وجمال الصحراء وتفاصيل الحياة البرية والتجارة المحلية والدولية وهو ما جعله من أجمل ملاعب قطر 2022.

بعد انتهاء مونديال قطر 2022، سيتم تفكيك نصف عدد مقاعد الاستاد البالغة 40 ألف مقعد ومنحها إلى مشاريع لمشاريع تطوير كرة القدم حول العالم.

مباريات كأس العالم في استاد أحمد بن علي