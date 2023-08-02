بالفيديو: ضرب شاب كويتي بالساطور في تركيا

البوابة - تعرّض شاب كويتي لاعتداءٍ دموي مرعب من قِبل مواطن تركي كاد يفقد بسببها إحدى يديه، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تداول مشاهد مروّعة لتعرض شاب يمني لاعتداءٍ وحشيّ من قِبل عشرات الأتراك في أحد أحياء إسطنبول التركية.

وكشفت مقاطع فيديو متداولة بعض التفاصيل المتعلقة بالاعتداء الدموي الذي تبين بأنه وقع الأربعاء حين تهجم مواطن تركي على الشاب الكويتي يبلغ من العمر 16 عامًا بالساطور وتسبب له بإصابة خطيرة في يده كادت أن تسبب له بعاهة مستديمة.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فقد توجهت العائلة الكويتية نحو مركز الشرطة للإبلاغ عن الهجوم الذي تعرض له ابنهم لكنهم فوجئوا بالطرد وعدم اتخاذ أي إجراء رسمي بحق المواطن المعتدي.

شاب كويتي مع عائلته في تركيا يضرب بساطور من قبل تركي والشرطة ترقض القبض على الجامي التركي

وتم ضرب شخص تركي أخر حاول مساعدة الشاب الكويتي..

وحاولت الاعتداء على مصور الحادث ولكنه هرب

ولا يزال مغفلين يذهبون لدولة المافيا والعصابات .. pic.twitter.com/XwZYqvLyE2 — الـنــايــف (@ALNAIF_969) July 31, 2023

ويُسمع في الفيديو أحد رجال الشركة التركية وهو يلوح بيده بوجه العائلة التركية ويقول: "روح روح"، فيما أمسك أحدهم عصا لإجبارهم على مغادرة المكان.

استقبلت منصات التواصل الاجتماعي في الكويت حادثة الاعتداء على ابنهم في تركيا بغضب شديد، مطالبين السفارة الكويتية بالتدخل وأخذ حق الشاب الكويتي وعدم التهاون مع الإهانة التي يتعرض لها السيّاح العرب في تركيا.

ولم يتسن لموقع البوابة معرفة سبب الاعتداء على الشاب الكويتي، أو مكان الاعتداء، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن الحادثة.

إزدياد العنصرية ضد العرب :

عائله كويتيه ابنهم يتعرض للضرب بساطور في تركيا pic.twitter.com/J3wUEoXsT1 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 1, 2023

الاعتداء على عائلة يمنية في تركيا

تهجم مجموعة من الأتراك على عائلة يمينة تقطن في حي إسنيورت في مدينة إسطنبول، وتسببوا في إصابة طفل يمني بإصابات بلغية دفعت السفير اليمني لدى تركيا للتدخل والوقوف على حيثيات القضية.

وزار السفير اليمني لدى تركيا عائلة الطفل اليمني المصاب للإطمئنان على حالته الصحية.

ورصد موقع البوابة جانبًا من تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع الحادثة، والتي أجمعت على أن تكرار هذه المشاهد ناجمة عن ازدياد خطاب الكراهية والتحريض ضد العرب واللغة العربية بدون محاسبة.