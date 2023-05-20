محمد بن سلمان يكسر البرتوكول عند استقبال ملك الأردن وولي عهده في قمة جدة

البوابة - ينجح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في صنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي في كل مناسبة أو حدث يتواجد فيه، فكيف حين يتعلق الأمر باستضافته لجلسة القمة العربية بدورتها الـ32 في مدينة جدة، الجمعة.

وبعيدًا عن السياسة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الطريقة التي استقبل فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ونجله ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالقاعة التي شهدت جلسة القمة العربية.

وأبرز النشطاء كسر الأمير محمد بن سلمان البروتوكول والقواعد الدبلوماسية حين طلب من نظيره الأردني الانضمام للصورة التذكارية التي جمعته بالملك عبدالله والتي من المتعرف بأنها خاصة برؤساء الدول فقط.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول تعمد الأمير الحسين عدم التوجه برفقة الأمير محمد بن سلمان ووالده الملك عبدالله نحو المكان المخصص لالتقاط الصورة التذكارية، ليلتفت نحوه الأمير السعودي ويدعوه للانضمام لهما كاسرًا البروتوكول المتعارف عليه دوليًا.

محمد بن سلمان يكسر البرتوكول مع ملك الأردن وولي عهده

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ولي العهد السعودي يتميز دائمًا بإضفاء سلوك خاص على البروتوكولات.

كما أبرز النشطاء "فطنة" ولي العهد الأردني حينما استجاب لدعوة الأمير محمد بن سلمان وذهب فورًا إلى جانب والده وليس إلى الجانب الآخر للأمير محمد بن سلمان.

الأمير محمد بن سلمان يكسر البروتوكول في تركيا

وكان الأمير محمد بن سلمان قد كسر البروتوكول لدى زيارته التي قام بها إلى تركيا في يونيو/حزيران 2022 حين رد تحية العلم وعناصر حرس الشرف على طريقته الخاصة.

وتداول نشطاء مقارنة تحية ولي العهد السعودي لحرس الشرف بقول "السلام عليكم" عوضًا عن "مرحبا عسكر" المعمول بها في البروتوكولات، مستشهدين بعدد من الاستقبالات الرسمية وترديد "مرحبا عسكر" من قبل القادة والزعماء.

ودك تاخذ جوله مع رؤساء العالم عند تحية #مرحبا_عسكر ..

تابع كيف تكسر هذه البروتوكول العتيقة بتحية الإسلام من سمو سيدي #ولي_العهد #محمد_بن_سلمان حفظه الله. pic.twitter.com/OiuAUHATGU — عبدالرحمن الناصر (@alnaser34) June 22, 2022



