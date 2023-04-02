بالفيديو: نائب هندي يتابع فيلم إباحي تحت القبة

البوابة - أثار البرلماني الهندي وأحد أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا - BJP، جاداب لال ناث، غضبًا شعبيًا بعد انتشار مقطع فيديو له يرصده وهو يشاهد "فيلم إباحي" عبر هاتفه الشخصي خلال جلسة رسمية للبرلمان تناقش ميزانية الدولة.

وفي مقطع فيديو صادم جرى تداوله على نطاق واسع في الهند، شوهد البرلماني والسياسي جاداب لال ناث - Jadav Lal Nath وهو يُقلب عبر هاتفه الشخصي قبل أن يتوقف عند مقطع فيديو تضمن مشاهد إباحية الأمر الذي عرضه لانتقادات عارمة ومطالبات بإقالته ومحاسبته.

نائب هندي يشاهد فيلم إباحي تحت القبة

Tripura BJP MLA Jadab Lal Nath from Bagbasa constituency was allegedly caught watching porn during the state Assembly session.pic.twitter.com/SwtZHfa3HX — Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 30, 2023

وبعد تعرضخ لهجومٍ لاذع، نفى البرلماني جاداف لال ناث جميع المزاعم والاتهامات التي لاحقته خلال اليومين الماضيين، زاعمًا أن المقاطع الإباحية بدأت بالظهور على هاتفه أثناء تلقيه مكالمة هاتفية.

وقال البرلماني في تصريح صحفي: "أعلم جيدًا أن استخدام الهواتف المحمولة يعد أمرًا محظور في المجلس، لكن مع تكرر الاتصال، تلقيت مكالمة، ثم بدأت مقاطع الفيديو الفاحشة بالظهور على هاتفي، على أي حال، أغلقته بعد ذلك".

وأشار البرلماني الهندي إلى أنه سيتحدث إلى المسؤولين في حزب بهاراتيا جاناتا – BJP، الحزب الحاكم في الهند، قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.

من جهته، قال رئيس حزب بهاراتيا جاناتا - BJP، راجب بهاتاشاريا، إن الحزب سيصدر قريبًا إشعارًا ويطلب توضيحات، فيما قال رئيس البرلمان بيسواباندو سين بأنه لم يتلق شكوى بعد بشأن هذه القضية حتى هذه اللحظة.

وقال رئيس المجلس في تصريح صحفي: "لم أتلق أي شكوى، لذا لا يمكنني اتخاذ إجراء على أساس منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، فإذا تم تقديم أي شكوى، فسأبدأ التحقيق واتخذ الإجراء المناسب".

المعارضة تدين الحادث "المخزي"

أدان حزب المؤتمر الوطني الهندي الحادثة ووصفها بـ"المخزي" مؤكدًا ضرورة معاقبة البرلماني جاداب لال ناث.

وقال رئيس المؤتمر الوطني الهندي بورجيت سينها: "لقد شوه هذا الحادث صورة البرلمان الهندي، يجب معاقبة هذا الرجل بشكل مناسب، استخدام الهواتف المحمولة محظور تمامًا تحت القبة، فكيف بمشاهدة المواد الإباحية؟".

كما أدان حزب Tipra Motha Party الحادث وطالب رئيس مجلس النواب بإجراء تحقيق لكن دون استجابة: "أثناء جلوس عضو حزب بهاراتيا جاناتا - BJP وشاهد الفيلم الإباحي تحت القبة، طالبنا رئيس المجلس اتخاذ إجراء مناسب لكنه لم يستجب".