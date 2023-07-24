بالفيديو: وفاة بطل كمال الأجسام جاستن فيكي بعد سقوط 210 كيلو من الحديد على رقبته

البوابة - ودّع عالم رياضة بطل كمال الأجسام الإندونيسي جاستن فيكي الذي توفي عن عمر يناهز الـ33 عامًا بعد تعرضه لحادث مروّع أثناء تواجده في صالة ألعاب رياضية في بالي بإندونيسيا.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الحادث المروّع وقع السبت، 22 يوليو، أثناء محاولة اللاعب فيكي رفع قضيب حديدي يزن أكثر من 200 كيلوغرام بمساعدة زميله الذي كان متواجدًا بالقرب منه في حال وقوع أي أمر ما.

لسوء الحظ، لم تسير الأمور كما هو مخطط لها، فبينما كان فيكي يحاول رفع الأثقال سقط القضيب الثقيل على رقبته وكتفيه مما تسبب في كسر رقبته والإضرار بالأعصاب الحيوية المرتبطة بقلبه وجهازه التنفسي.

وبعد نقل فيكي إلى المستشفى، فعل الأطباء كل ما بوسعهم لإنقاذ حياته، لكن للأسف كانت إصابته شديدة لدرجة أنه مات بسببها.

فيديو حادث وفاة جاستن فيكي

توفي مساء أمس لاعب كمال الأجسام "جاستن فيكي" عن عمر يناهز 33 عامًا بعد محاولة رفع وزن 210 كيلوجرام، لم يستطع فعل ذلك وتسبب في كسر رقبته وتوفي .. pic.twitter.com/OzcYExdxi6 July 22, 2023

ونشرت صالة "باراديس بالي الرياضية -Paradise Gym"، حيث تعرض فيكي للحادث المميت، كلمات مؤثرة في نعي لاعب كمال الأجسام الراحل: "إلى عزيزتنا جاستن، تأثيرك على حياتنا لا يقاس، سيستمر إرثك من خلال الحياة التي لا تعد ولا تحصى التي لمستها، والتحولات التي ألهمتها، والحب والعاطفة اللذين أضفتهما في كل لحظة قضيناها معًا، ستبقى إلى الأبد في قلوبنا".

كما نعي كانغ جيدي، صديق بطل كمال الأجسام فيكي، وقال: "كان شخصًا جيدًا ومهذبًا، كان لا يوفر أي نصيحة يقدمها لأصدقاءه في عالم رياضة كمال الأجسام، وكان دائمًا ينصح أصدقاءه في صالة الألعاب الرياضية بالحرص على عدم ممارسة التمارين التي تتجاوز سعة الحمولة".

وأضاف: "لقد أثرت طاقته المُعدية وشغفه الحقيقي لمساعدة الآخرين على تغيير حياتهم إلى الأفضل من خلال التدريبات التي لا تعد ولا تحصى، وكلمات التشجيع والتوجيه.