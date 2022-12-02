بتغريدة نارية.. شيخة قطرية تسخر من خسارة ألمانيا في كأس العالم

كشفت موجة "السخرية" و"الابتهاج" التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم بعد الخروج المبكر للمنتخب الألماني من نهائيات كأس العالم في قطر 2022، تراجع شعبية منتخب المانشافت مؤخرًا، على الأقل في العالم العربي.

وامتلأت صفحات النشطاء في العالم الافتراضي بصور ومقاطع فيديو "تسخر" من أداء المنتخب الألماني في مونديال قطر والذي أدى في نهاية المطاف إلى خروجهم المبكر والاكتفاء بالتمثيل في الدور الأول، للمرة الثانية على التوالي، بعد المشاركة المأساوية في مونديال روسيا 2018.

وبجولة سريعة على تغريدات النشطاء في العالم العربي، لوحظت "فرحة" و"سعادة" الجماهير العربية بالخروج المبكر للمنتخب الألماني والذي اعتبروه ردًا على غطرسة لاعبيه واحتجاجاتهم المتكررة على قوانين وقواعد مونديال قطر.

وردًا على ما قام به لاعبي المنتخب الألماني، وجه المغردون العرب رسائل "مبطنة" للاعبي المنتخب الألماني تمثلت بتغطية أفواههم والتلويح بتوديع منتخب ألمانيا لخروجه من مونديال قطر.

كما تداول المغردون مقطع فيديو لرسمٍ كاريكاتيرٍ يُظهر لاعبي المنتخب الألماني وهم في لحظة بكاء، وبدلًا من وضع أيديهم على أفواههم كانت على عيونهم لتمسح دموع الحزن لمغادرته البطولة.

كراكتير متداول الأن 😅pic.twitter.com/63OYMHURtl — Screen Mix (@ScreenMix) December 1, 2022

شيخة قطرية تسخر من خروج ألمانيا

حظيت تغريدة "ساخرة" نشرتها الشيخة القطرية مريم آل ثاني، تضمنت رسالة للمنتخب الألماني، على تفاعلٍ واسعٍ لدى الجماهير العربية الذين أعادوا تداولها ونشرها عبر صفحاتهم الخاصة.

وقالت الشيخة مريم في تغريدتها "النارية" كلمة واحدة: "برا" مع إيموجي السخرية ورمز النصر.

ولم تكتفِ الشيخة القطرية بهذا الرد، بل قامت بنشر تغريدة أخرى جاء فيها: "حثالة القارة العجوز خارج المونديال، تبقى (إنجلترا وفرنسا) وأمنياتي لهما بالخروج المبكر من دور الـ 16".

المنتخب الألماني خارج مونديال قطر

وكان المنتخب الألماني لكرة القدم قد ودّع بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات حين انتهى مشواره محتلًا المركز الثالث، برصيد 4 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن المنتخب الإسباني، الذي سقط أمام المنتخب الياباني.

وبهذا الخروج، يكون المنتخب الألماني قد سار على خطا إيطاليا، بالخروج من الدور الأول مرتين على التوالي بعد التتويج بكأس العالم.