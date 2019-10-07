بتهمة الإباحية وإهانة المقدسات.. اعتقال "شبيهة أنجلينا جولي" في إيران

ألقت السلطات الإيرانية القبض على "سحر تبر" والتي اكتسبت شهرة واسعة بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية لتبدو مثل نجمة هوليوود "انجلينا جولي".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد احتجزت السلطات الأمنية في إيران سحر (21 عامًا) لارتكابها سلسلة من "الجرائم الإباحية وإهانة المقدسات بالإضافة الى الفساد الأخلاقي والاجتماعي".

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كما تواجه سحر اتهامات بالتجديف والتحريض على العنف وكسب الدخل من خلال وسائل غير مناسبة وتشجيع الشباب على الفساد.

وأشارت مصادر مطلقة الى أن اعتقال سحر جاء بموجب أمر من مكتب المدعي العام في طهران، بعد تلقي النيابة العامة العديد من الرسائل ضدها من قِبل مواطنين.

وأشارت إلى أن مكتب "إرشاد" التابع لمكتب المدعي العام يتلقى بلاغات لمواجهة أي خروقات للنظام الاجتماعي، مثل مخالفة ارتداء الحجاب وإقامة احتفالات مُختلطة للرقص، إضافة إلى ملاحقة بيوت الدعارة، أو نشر محتوى غير لائق على "انستغرام" وغيره من الشبكات الاجتماعية.

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وكانت سحر قد أثارت جدلًا واسعًا عندما انتشرت صورًا لها أظهرتها شبيهة بـ"أنجلينا جولي"، لكن في هيئة صادمة، ويتابعها اليوم على "إنستغرام" أكثر 13 ألف شخص.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قالت سحر إنها لا تشبه أنجلينا جولي في الحقيقة، إلا أن تقوم بالتلاعب عبر الماكياج والفوتوشوب لتبدو مثلها.

تهمة التجديف / Blasphemy

يذكر أن تهمة "التجديف / Blasphemy" تعني عدم إظهار تقدير أو احترام تجاه شخصيات مقدسة في ديانة ما أو تجاه رموز دينية أو تجاه عادات ومعتقدات معينة.

ولبعض البلدان قوانين تعاقب بتهمة الازدراء، في حين أن بلدانًا أخرى تمنح اللجوء لأشخاص وجهت إليهم تلك التهمة في بلدانهم، وقد تستخدم بعض البلدان قوانين التجديف (إزدراء الأديان) لإدانة أشخاص يختلفون مع أغلبية أو أشخاص منشقين عن طائفة أو دين معين، وتعتبر البلدان التي تتبنى دينًا رسميًا في دساتيرها هي أكثر المعاقبين باستخدام قوانين الازدراء.

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