بتهمة الإساءة لطفلتهما وتعريض حياتها للخطر.. إحالة يوتيوبر مصري للنائب العام

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ إحالة الزوجين "أحمد حسن وزينب" للنائب العام بعد نشرهما فيديوهات لمولودتهما وتعريض حياتها للخطر من أجل التربح وتحقيق نسب مشاهدات مرتفعة، على قناتهما بموقع يوتيوب.

وأعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة بأنه تقدم بلاغ للنائب العام ضدهما الثنائي أحمد وزينب بسبب تعريض حياة الطفلة للخطر والمتاجرة بها على السوشيال ميديا.

وقالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس أجرى تحليلًا لمضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد".

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وأشارت الى أنه وفقًا للمادة 96 من القانون يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

واعتبر المجلس أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.

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ووفقًا لنص المادة 291 من قانون العقوبات، "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج".

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

من هو أحمد حسن؟

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- الاسم: أحمد حسن حسين، ممثل مصري.

- العمل: نجم يوتيوب مصري.

- تاريخ الميلاد 1996/7/2.

- العمر: 22 عامًا.

- وصفته الصفحة بأنه نجم وسائل التواصل الاجتماعي المصري الذي اشتهر بقناته على يوتيوب واكتسب أكثر من 251 مليون مشاهدة لأفلامه الكوميدية.

- معظم أفلامه يتم تصويرها في سيارته.

ما قبل الشهرة

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أطلق أحمد حسن قبل شهرته، قناته على موقع يوتيوب في سبتمبر 2015، والتي وصلت إلى 2 مليون مشترك.

استطاع أحمد حسن، بسبب فيديوهاته، من الوصول إلى أكثر من 900 ألف متابع لحسابه على موقع "إنستجرام".

حياته العائلية

وصفت الصفحة أن زوجته الحالية زينب محمد - صاحبة التأثير على وسائل التواصل الاجتماعي- بأنها شريكه الرومانسي منذ زمن طويل.

الجوائز

حصل أحمد حسن العام الماضي على جائزة نجم السوشيال ميديا لعام 2018 من مجلة وشوشة.

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