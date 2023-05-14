بثياب الزفاف.. عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات التركية

البوابة - لم يفوت عروسان من اسطنبول الفرصة للمشاركة في الانتخابات التركية الرئاسية والبرلمانية التي بدأت صباح اليوم الأحد، 14 مايو، وتجري وسط تنافس حاد بين 3 أسماء في صدارتها الرئيس رجب طيب إردوغان وزعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كليتشدار أوغلو، وسنان أوغان أحد أركان "حزب النصر".

وانطلاقًا من أهمية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2023 في تاريخ البلاد الحديث، حرص العروسان على المشاركة بها وعدم تفويتها وإن كلفهما الأمر تفويت حفل زفافهما المنتظر حيث تصادف يوم زواجهما، الذي كان محددا منذ وقت طويل، مع يوم التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للعروسين وهما يدليان بأصواتهما في أحد مراكز الاقتراع في منطقة سنجاق تيه بولاية إسطنبول.

ونجح العروسان في لفت الأنظار لهما خلال تواجدهما في مركز الاقتراع، حين تجولت العروس بفستانها الأبيض بين الناخبين وأمسكت بيد زوجها بحضور عدد من أقرباءها الذين تواجدوا هم أيضًا بملابس تليق بحفلات الزفاف.

الانتخابات التركية 2023

توجه ملايين الأتراك اليوم نحو صناديق الاقتراع من أجل التصويت على اسم الرئيس الثالث عشر لبلادهم والذي سيحكم تركيا حتى 2028، فيما سيرسم صوت آخر لهم تشكيلة البرلمان.

وتشهد الانتخابات العامة التركية 2023 منافسة شرسة بين الرئيس رجب طيب إردوغان وزعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كليتشدار أوغلو، وسنان أوغان أحد أركان "حزب النصر".

كما يخوض اليوم 26 حزبًا الانتخابات البرلمانية بين حزب العدالة والتنمية وتحالف "الأمة" و"تحالف العمل والحرية"، وتحالف "آتا"، تحالف "اتحاد القوى الاشتراكية".