بدر خلف يتحرش بـالحارس محمد العويس.. والجمهور مستاء!

"ليبرو بقفازات" .. "لاعب بحجم فريق" .. "صاحب القفازات الذهبية".."بطل المونديال".. ألقاب كثيرة نالها حارس المنتخب السعودي لكرة القدم محمد العويس بعد الأداء "المشرف" الذي قدمه في ثلاث مواجهات "ملحمية" ضمن دور المجموعات في منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.

ورغم خروج المنتخب السعودي من مونديال قطر، إلا أن الجماهير العربية والسعودية ما زالت تتحدث عن "مهارة" محمد العويس وتألقه أمام المنتخبات الثلاث في المجموعة الرابعة: الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ونجح العويس في ثلاث مباريات في صنع الحدث حتى أطلق عليه كثيرون لقب “ليبرو بقفازات" بعجما لعب دور "الليبرو" بامتياز ونجح في إفشال عديد الفرص التي لولاه لتحولت إلى أهداف محققة.

بدر خلف يتحرش بـالحارس محمد العويس

وفي الوقت الذي سيطر فيه العويس على أحاديث الجماهير السعودية والخليجية والعربية، قرر الإعلامي الإماراتي بدر خلف ركوب "الترند" وإثارة الجدل من خلال "ممازحته" بتغريدة أثارت استياء الكثيرين.

ونشر بدر خلف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة تساءل فيها عما إذا كان العويس متزوجًا أم لا، في إشارة منه إلى إعجابه به وبشخصيته، الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات من قبل مغردين.

وأعرب عدد من المغردين عن استيائهم من الطريقة التي مازح فيها بدر خلف الحارس السعودي وقالوا بأنها "غير مناسبة" و"غير لائقة".

محمد العويس

تاريخ الولادة: 10 أكتوبر 1991

10 أكتوبر 1991 مكان الولادة: مدينة العيون - الأحساء

مدينة العيون - الأحساء المهنة: حارس كرة قدم سعودي

حارس كرة قدم سعودي النادي: الهلال السعودي

مسيرة محمد العويس الرياضية

مسيرة محمد العويس المحلية

موسم 2014/2015: لمع نجمه في البطولة الآسيوية

لمع نجمه في البطولة الآسيوية 2017: انتقل إلى النادي الأهلي

انتقل إلى النادي الأهلي 2022: انتقل لنادي الهلال بصفقة انتقال حر

مسيرة محمد العويس الدولية