"برغرايزر" يسخر من "برجر كينغ" في السعودية.. "لا صلاة ولا عبادة"

سخرت سلسلة مطاعم "برغرايزر" في المملكة العربية السعودية بطريقة "طريفة" من الحملة الإعلانية التي نشرتها الشركة المنافسة لها في الوجبات السريعة "برجر كنغ" بمناسبة عروضه في شهر رمضان المبارك.

ونشرت سلسلة "برجر كينغ" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تسحر عليه وعطها نومة من الفجر لين نص العصر، تنسى الجوع.. اطلبه من التطبيق أو من خلال رقمنا 92000002".

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وبطريقة طريفة، أعاد حساب مطعم "برغرايزر" نشر تغريدة "برغر كينغ" وأرفقها بتغريدة "ساخرة" قال فيها: "لا صلاة ولا عبادة" قبل أن يقوم "برغر كينغ" بحذف تغريدته.

ثم بدأت التعليقات تنهال على تغريدة "برغرايزر" مشيدين بطريقة الترويج لعروضهم الرمضانية الجديدة بـ"المزاح" مع الشركة المنافسة له.

وفي محاولة لتوعية الناس بضرورة اتباع التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، خصوصًا بما يتعلق بإجراءات العزل الصحي، والتباعد الاجتماعي، وارتداء كمامات، غيّرت بعض الشركات العالمية شعارها الرسمي بما يتماشى والاجارات الاحترازية ومنها "برغرايزر" و"برغر كينغ".

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وكانت منظمة الصحة العالمية طالبت الناس بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، كما طالبت بضرورة ترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص.

فقد قامت سلسلة مطاعم "ماكدونالز" بتغير اللوغو الخاص بها من حرف "M" إلى حرفين "n n" متباعدين، لحث الناس علة تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، لحماية أنفسهم من عدوى الفيروس.

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