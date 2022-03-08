كل ما تريد معرفته عن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث : التخصصات - طريقة التسجيل

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث كخطوة جديدة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتطوير القدرات البشرية.

ويأتي إطلاق الاستراتيجية استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لزيادة استعداد المواطنين السعوديين للمستقبل وتحسين قدرتهم التنافسية على مستوى العالم.

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

وتمثل استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بداية حقبة جديدة في برنامج المنح الدراسية المعتمدة في السعودية والتي ستساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمواطنين السعوديين من خلال رفع مهارات رأس المال البشري في قطاعات جديدة وواعدة لتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل.

تفاصيل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

وضعت لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وتتضمن الاستراتيجية ثلاث ركائز استراتيجية، وهي:

الركيزة الأولى: تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطلاب بأهمية التخطيط المبكر لرحلتهم التعليمية والعملية في المؤسسات والجامعات العالمية في مختلف المجالات.

تهدف إلى زيادة الوعي لدى الطلاب بأهمية التخطيط المبكر لرحلتهم التعليمية والعملية في المؤسسات والجامعات العالمية في مختلف المجالات. الركيزة الثانية: إنشاء مسارات الابتعاث والبرامج من خلال التركيز على التخصصات المستقبلية وتلبية احتياجات أسواق العمل المحلية والعالمية بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية بناءً على التصنيفات العالمية.

إنشاء مسارات الابتعاث والبرامج من خلال التركيز على التخصصات المستقبلية وتلبية احتياجات أسواق العمل المحلية والعالمية بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية بناءً على التصنيفات العالمية. الركيزة الثالثة: المتابعة المناسبة للطلبة في الفترة لما بعد التخرج والتوجيه للمستفيدين من المنح الدراسية، وتزويدهم بالخدمات لتحسين استعدادهم للانضمام إلى سوق العمل محليًا وعالميًا.

مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

تتكون إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث من أربعة مسارات، وهي:

مسار الروّاد: يهدف إلى تسجيل الطلاب في أفضل 30 مؤسسة تعليمية حول العالم، في مختلف الفروع الأكاديمية، مما سيمكن المواطنين السعوديين من التفوق والمنافسة في جميع المجالات.

يهدف إلى تسجيل الطلاب في أفضل 30 مؤسسة تعليمية حول العالم، في مختلف الفروع الأكاديمية، مما سيمكن المواطنين السعوديين من التفوق والمنافسة في جميع المجالات. مسار البحث والتطوير: يهدف إلى تعزيز النظام البيئي للبحث والابتكار في السعودية من خلال الاستثمار في الطلاب للانضمام إلى أفضل المؤسسات والجامعات في جميع أنحاء العالم ليصبحوا علماء المستقبل.

يهدف إلى تعزيز النظام البيئي للبحث والابتكار في السعودية من خلال الاستثمار في الطلاب للانضمام إلى أفضل المؤسسات والجامعات في جميع أنحاء العالم ليصبحوا علماء المستقبل. مسار إمداد: يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من خلال التحديث المستمر لقائمة المجالات المطلوبة بشدة في أفضل 200 جامعة لتزويد سوق العمل بالكفاءات اللازمة.

يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من خلال التحديث المستمر لقائمة المجالات المطلوبة بشدة في أفضل 200 جامعة لتزويد سوق العمل بالكفاءات اللازمة. مسار واعد: يهدف إلى دعم ابتعاث الطلبة في القطاعات المحددة وذلك وفقًا للمتطلبات الوطنية للمشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة، من خلال تدريب الطلاب المبتعثين في أفضل البرامج والأكاديميات العالمية لتزويد القطاعات بالقدرات البشرية المؤهلة عالميًا في تلك القطاعات.

طريقة التقديم لـ برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

يتم التقديم على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث خلال منصة سفير التابعة لوزارة التعليم.

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يرجى التوجه إلى الموقع الرسمي لـ منصة سفير، أو بالنقر هنا

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التخصصات المطلوبة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

يمكن للطلبة الراغبين في الابتعاث التقديم من خلال منصة سفير التابعة لوزارة التعليم، واختيار التخصص المطلوب ومنها: