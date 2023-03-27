برنامج مسابقات يثير غضب الشارع الأردني.. ومعلقون: إهانة للجيش العربي

البوابة - بتعليقاتٍ تُعبر عن استيائهم الشديد، تداول روّاد موقع التدوين "تويتر" في الأردن مقطع فيديو لأحد برامج المسابقات كان قد صوِّر داخل متحف الدبابات الملكي الأردني ضمن الموسم الرمضاني 2023.

وأظهرت اللقطات المأخوذة من أولى حلقات برنامج Tank Hunt، وهو من إنتاج شركة تلسكوب - Telescope، قيام مجموعة من مشاهير Tiktok باللعب ضمن فريقين من أجل الوصول إلى الهدف داخل أروقة المتحف وبين مئات الدبابات والآليّات والمُدرَّعات التابعة للقوات المسلّحة الأردنيّة وأخرى من التراث العسكري العالمي.

برنامج Tank Hunt

وأثار تواجد مشاهير السوشال ميديا داخل متحف الدبابات الملكي الأردني من أجل اللهو واللعب في مسابقات انقسامًا لدى الرأي العام الأردني فمنهم من اعتباره إهانة لقدسية شهداء وجنوب ومحاربي الجيش العربي الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الله والوطن.

كما عبر عدد من مغردي موقع التدوين "تويتر" عن استيائهم من استضافة برنامج ترفيهي داخل صرح عسكري مهيب يحظى بخصوصية لدى أبناء الشعب الأردني وأن ما تم تصويره بين المشتركين يعد خرقًا للإرث التاريخي للمتحف.

وتسائل أحد المغردين عن الجهة المسؤولة التي أعطت الموافقة لشركة الإنتاج من أجل تصويره داخل متحف الدبابات الملكي وتحويل أروقته إلى ساحة تهريج يتنافس بها مشاهير السوشال ميديا.

وأشار المغرد إلى أن برنامج المسابقات المذكور حول صرح متحف الدبابات الملكي الأردني إلى "ساحة لهو" في وقت كانت تُعرض فيها تاريخ الجيش العربي من خلال الدبابات التي صنعت مجدًا، وحملت على ظهورها الكثير من الأبطال والشهداء في معارك عدة ومنها، معركة الكرامة ووادي التفاح ومثلث المصري وفي القدس وباب الواد.

مطالبات بإقالة مدير متحف الدبابات الملكي الأردني

وطالب أحد المغردين بإقالة مدير متحف الدبابات الملكي الأردني باعتباره المسؤول عن تحويل تحول دبابة خالد بن الوليد، التي طالما تغنى بها الملك الراحل الحسين بن طلال، إلى لعبة بين أيدي مشاهير السوشال ميديا.

كما أثار البرنامج استياء عدد من أبناء وأحفاد أفراد الجيش العربي الذين توجهوا نحو منصات التواصل الاجتماعي للتذكير بدور آباءهم وأجدادهم في الدفاع عن ثرى الأردن وفلسطين، واستذكروا فاضل علي فهيد والشهيد سالم الخصاونة، والشهيد محمد هويمل الزبن، والشهيد صالح شويعر وغيرهم الكثيرين.

وطالب عدد من المغردين بإيقاف تصوير البرنامج ومحاسبة إدارة المتحف؛ التي سمحت بمس روح الدولة وتاريخ الجيش.

كما عبرت الصحفية الأردنية إيمان العكور عن استيائها من المشهد، إذ غردت غاضبة:

متحف الدبابات الملكي الأردني

متحف عسكري يقع في العاصمة الأردنية عمّان، ويُعد أحد أكبر المتاحف التاريخيّة للدبّابات ومن أكثرها تنوعًا في العالم.

ويعرض المتحف بالترتيب الزمني نحو 110 دبّابة ومُدرَّعة أردنيّة وعربيّة وأمريكية وبريطانية وسوفييتية وألمانية الصنع.

كما يعرض المتحف مقتنيات أصليّة وأخرى مُرمَّمة ونادرة تعرض تاريخ تطوّر تلك الآليّات العسكريّة منذ عام 1915.