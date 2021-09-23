برومو فيلم مغربي يثير الجدل بإيحاءات جنسية فاضحة.. وبطل العمل يدافع عنه

أثار فيلم "زنقة كونتاكت" غضب الشارع المغربي قبل أيام من الموعد المقرر لعرضه في صالات السينما المغربية نظرًا لجرأة المشاهد التي عرضت في البرومو الترويجي الخاص به والتي وصفت بأنها "خادشة للحياء العام".

وبدأ الجدل حول الفيلم حين نشرت الجهة المنتجة له فيديو ترويجي تضمن مشاهد جريئة تتضمن إيحاءات جنسية واضحة وهو ما أثار غضب الشارع المغربي الذي طالب بمنع عرضه في صالات السينما.

ولكن على ما يبدو بأن صوت الشارع المغربي لم يُسمع في ذلك الوقت، حيث أعلنت الشركة المنتجة بأن الفيلم سيعرض خلال أيام في صالات السينما المغربية متجاهلة المطالبات بمنعه.

من جهته قال بطل العمل بأن سعيد باي في تصريح لوسائل إعلام محلية في المغرب قبل أيام: "الفيلم لم ير النور ولم يخرج بعد إلى القاعات السينمائية، فكيف يمكن إصدار أحكام على عمل لم يشاهده الجمهور بعد؟".

وتابع: "بعد سنتين من إغلاق القاعات بسبب الجائحة، نجد أن عرض أول فيلم يتعرض لهذه الانتقادات، وما زلنا نتحدث في القرن الحادي والعشرين عن حدود الجرأة في السينما".

وتابع: "الجمهور لا يتردد في كل مناسبة بمقارنة جودة الأعمال المغربية بأعمال عربية، في الوقت الذي تتناول فيه هذه الأعمال قضايا ساخنة وكلام جريء".

وحول ممارسة الجمهور للرقابة على الفنان قال باي: "لا أحد يمارس علي الرقابة، الرقابة أمارسها على نفسي في حدود ما أؤمن به، وفيلم (زنقة كونتاكت) حصل على دعم المركز السينمائي المغربي ومنحه فيزا العرض في القاعات المغربية".

يذكر أن فيلم "زنقة كونتاكت" هو من إخراج إسماعيل العراقي جرى تصويره بمدينة الدار البيضاء والنواحي؛ وهو من بطولة سعيد باي وفاطمة عاطف وخنساء باطمة وأحمد حمود وعبد الرحمان مبيها ومراد الزاوي.

ويروي الفيلم قصة عازف سابق لموسيقى الروك وفتاة ليل ذات صوت ذهبي في مدينة الدار البيضاء، يحاول الرجل الإقلاع عن تعاطي الهيرويين؛ بينما تحاول هي الهروب من حياة الشارع، لا يجدان أمامهما مخرجا سوى الموسيقى.