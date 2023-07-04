بريطانية بـ800 وشم.. وتبكي: لا أستطيع الحصول على وظيفة بسبب شكلي

البوابة - تحدثت البريطانية ميليسا سلون عن معاناتها في العثور على وظيفة مناسبة والحصول على دخل ثابت؛ وذلك بسبب الوشوم التي غطت جسدها، والتي وصل عددها لـ800 وشم.

وقالت ميليسا (46 عامًا) في حديث لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأنها فشلت في إبرام صفقة عمل خلال السنوات الماضية زاعمة بأن أصحاب العمل في بلادها حكموا عليها بسبب مظهرها المليء بالحبر والوشوم.

وذكرت ميليسا، التي تنحدر من ويلز في المملكة المتحدة، عملت سابقًا في تنظيف المراحيض لكنها تقول إنها لم تتمكن من العثور على وظيفة مماثلة بسبب الوشوم التي تغطي وجهها وجسمها.

وأضافت ميليسا، وهي أم لطفلين: "قال الناس إنني لن أحصل على وظيفة في حياتي ، لكني حصلت على وظيفة مرة واحدة لكنها لم تدم طويل، وإذا عرض عليّ أحدهم وظيفة غدًا، سأذهب وأعمل - سأقبل هذا العرض”.

وحول الوشوم التي على جسدها، قالت ميليسا بأنها حصلت على الوشم الأول في سن العشرين من عمرها، لكنها سرعان ما أصبحت مدمن على مخدرات، حتى امتلأ جسدها بـ800 وشم.

وعلى الرغم من معاناتها مع أي وظيفة، قالت ميليسا أنها لا تزال تحصل على ما يصل إلى ثلاثة وشوم جديدة كل أسبوع، واصفة نفسها بأنها "مدمنة".وصرحت قائلة: "إذا وصلت إلى السبعين من عمري، فسوف أستمر في الحصول عليها (الوشوم)، هناك وشوم تتألف من ثلاث

طبقات، من المحتمل أن يكون لدي أكبر عدد من الأوشام في العالم، وإذا لم يكن الأمر كذلك، سأصل مرارًا إلى هذا الرقم في نهاية الأمر".

