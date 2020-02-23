بسبب الـ "كورونا".. تبادل القُبلات في حفل زفاف جماعي بـ"الكمامة"

تحدى 220 ثنائي فلبيني فيروس الـ"كورونا المُستجد" الذي أودى بحياة أكثر من 2.400 شخص ي الصين وتمدد إلى حوالي ثلاثين بلدًا، وأقاموا حفل زفافٍ جماعي تبادلوا فيه الوعود والقبلات لبدء حياة زوجية جديدة.

وأقامت بلدية مدينة باكولود الساحلية يوم الخميس الماضي حفل الزفاف لكنها اشترطت على العرسان ارتداء الكمامات الزرقاء تجنبًا لفايروس الـ"كورونا" المميت.

وبحسب الصور التي نشرتها وكالات أبناء عالمية، تحوّل بهو قاعة مجلس المدينة إلى بحر من القمصان والأثواب البيضاء، تظهر فوقها نقاط زرقاء، هي الكمامات التي كان لزامًا أن يضعها الجميع.

كما اشترطت إدارة المدينة على المشاركين أن يدونوا تفاصيل تحركاتهم خلال 14 يومًا الأخيرة، وهي فترة الحجر الصحي المطلوبة في أنحاء العالم بالنسبة للقادمين من الصين وأقصى فترة حضانة للفيروس.

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كما حرصت الجهات المنظمة على وضع مطهر للأيدي ووزعت كمامات واقية على بعض الحضور الذين بلغ عددهم نحو 30 ألفًا.

وسجلت الفلبين أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" خارج الصين من بين ثلاث إصابات كلها لمواطنين صينيين، لكن ما يزيد على 35 من الفلبينيين المقيمين في الخارج أصيبوا بالفيروس أيضًا⁠.

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يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس القاتل ارتفع في جميع أنحاء العالم إلى حوالي 78 ألف إصابة، منها أكثر من 76 ألف إصابة في الصين وحدها، في حين ارتفع عدد الوفيات في البر الصيني إلى 2345 حالة وفاة.

وعلى الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد، الذي بات يعرف باسم "كوفيد 19"، فإن الأرقام تقل عن تلك في الأيام السابقة، ومع ذلك، فإن بعض التقارير أثارت مخاوف بشأن عدم القدرة على وقف تفشي الفيروس.

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