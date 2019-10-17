بسبب تعنيفها الدائم لها.. مراهقة تقتل والدتها بـ9 طلقات في لبنان

لقيت أم لبنانة مصرعها بعدة أعيرة نارية أطلقتها ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا.

ونقلًا عن مصدر أمني، لفظت فاطمة الرفاعي آخر أنفاسها داخل غرفة نومها، بعد أن أطلقت ابنتها القاصر "غ" 9 طلقات نارية مُستغلة نوم أشقائها ووجود والدها خارج المنزل، لتحمل مسدسه وتقتلها بسبب تعنيف أمها الدائم لها.

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وكشف المصدر: "المسدس من عيار 9 ملم فيه طلقات عيار 14 ملم، أصيبت منه فاطمة بطلقة في قلبها، وأخرى في زندها، وثلاث في رجلها، والبقية في بطنها، قبل أن ترميه "غ" على كنبة غرفة الجلوس وتسارع إلى منزل الجيران، فقامت الجارة بالاتصال بزوجها لاطلاعه على المأساة، فاتصل الأخير بزوج الضحية على الماضي الذي كان متواجداً في أحد المقاهي".

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وأضاف: "سارع الجميع إلى منزل الضحية ليجدوها ممددة على السرير غارقة بدمائها، ولتحضر القوى الأمنية والأدلة الجنائية وتفتح تحقيقاً بالقضية".

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