بسبب فقدها مصدر الطعام.. تحذير من نشاط شرس وغير اعتيادي للفئران في أمريكا!

حذر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي والوقاية منها (CDC) من الفئران الجائعة بسبب إغلاق المطاعم والأنشطة التجارية الأخرى أثناء تفشي وباء "كورونا" المُستجد.

وكشف المركز عبر موقعه على الانترنت أن الفئران في عدة مدن أمريكية باتت أكثر عدوانية لأنها تبحث عن مصادر جديدة للغذاء.

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وقال المركز بأنه شهد في الآونة الأخيرة زيادة في طلبات الخدمة المتعلقة بسلوك القوارض "غير المعتاد أو العدواني".

وقال طبيب القوارض في المناطق الحضرية الذي يحمل درجة الماجستير والدكتوراه "بوبي كوريجان": "الفئران لا تصبح عدوانية تجاه الناس، ولكن تجاه بعضها البعض خاصة عندما يشعرون بالجوع".

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وتابع: "هناك مستعمرات معينة من الجرذان في نيويورك تعتمد على القمامة الليلية في المطاعم لمئات الأجيال، تخرج من المجاري والأزقة لتدمير القمامة المتبقية في الشوارع. ولكن مع الإغلاق، ذهب كل ذلك، تاركًا الفئران جائعة ويائسة".

وفي نيو أورليانز، خرجت جحافل من الجرذان إلى الشوارع بعد أن فرغت من الناس، فيما بدأت مئات الآلاف من الفئران في شيكاغو في البحث الجريء عن الطعام، والتجول في الشوارع أثناء النهار حتى أن البعض انتقل إلى محركات السيارات.

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