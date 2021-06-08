بسرعة خيالية وعلى ارتفاع منخفض.. كرة نارية في سماء البرازيل تحيل ليلها نهارًا

كشف باحثون في النيازك إن الجسم المضيء الذي ظهر في سماء البرازيل مؤخرًا يمكن أن يكون ثالث نيزك ينطلق بين النجوم يتم تسجيله على الإطلاق.

وتم تسجيل نيزكين فقط نشآ خارج النظام الشمسي مرا فوق الأرض، أحدهما في عام 2017 والآخر في عام 2019.

وتحولت الصخرة الفضائية التي ظهرت فوق "ريو غراندي دو سول" بالبرازيل في 30 مايو إلى كرة نارية، فيما يعتقد الباحثون بأنها ربما تكون قد أتت من "خارج النظام الشمسي"، وذلك بناءً على سرعتها ومسارها في شبكة مراقبة النيزك البرازيلية.

وقالت الشبكة في البيان إن "نيزك الأرضي وقع في ريو غراندي دو سول في 30 مايو الماضي، ربما يكون قد نتج عن نيزك بين النجوم، أي قادم من خارج النظام الشمسي".

وتعتبر صخرة الفضاء من طراز Earthgrazer نظرًا للزاوية المنخفضة التي اصطدمت بها بالغلاف الجوي للأرض، عند 6.1 درجة فقط، حيث بدأت في التوهج على ارتفاع 101 ميل (162.7 كم) جنوب كاباو كومبريدو.

وفقًا لوكالة ناسا، يمكن أن تسافر الكرة الأرضية لمسافة كبيرة قبل أن ينخفض ​​بدرجة كافية ليحترق تمامًا.

واتخذت الشبكة قرارًا أوليًا بأن الكرة النارية لها أصول بين النجوم بعد تحليل الرقم القياسي من كاميرتين في Taquara وRio Grande do Sul و Tangará وSanta Catarina.

كما سلطت الوكالة الضوء على "السرعة الكبيرة" للصخرة الفضائية، مشيرة إلى أنها كانت تسير بسرعة (143،350 ميلًا (230،700 كيلومتر) في الساعة.

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