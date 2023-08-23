بصدرٍ عارٍ وحركات استعراضية.. معتمر يثير الجدل بجلسة تصوير أمام الكعبة

البوابة - اجتاحت حمى "التصوير" والتقاط "السيلفي" المعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين في الآونة الأخيرة، الأمر الذي أثار ردود أفعال تدين مثل هذا السلوك "السياحي".

آخر هذه المشاهد كان بطلها أحد مشاهير تطبيق "سناب شات"، الذي ظهر في جلسة تصوير أجراها داخل صحن الطواف مستعرضًا عضلات جسده من أمام الكعبة المشرفة مُتجاهلًا حُرمة المكان المُشرف ومنشغلًا عن الهدف من تواجده في هذا المكان المُقدس.

وشوهد نجم سناب شات وهو يتنقل بين أركان الحرم المكي متعمدًا الكشف عن كتفيه وصدره أمام كاميرا التصوير، في مشهدٍ أقرب إلى مقاطع "الفيديو كليب".

مقطع متداول لمعتمر يثير ردود فعل متباينة. pic.twitter.com/Oavga0xNR6 — سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) August 22, 2023

وأثارت جلسة التصوير استياء الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي الذين رأوا أن ما قام به الشاب تكرر في الآونة الأخيرة، حيث يستغل الكثير من صناع المحتوى ومشاهير السوشال ميديا تواجدهم في مثل هذا المكان المقدس لأهداف تسويقية يجعلهم يختارون أفعالًا وعبارات مدروسة بعناية لتخدم عملية الترويج لما ينتجوه من محتوى.

وأشار عدد من المعلقين إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتعلقة بملابس الإحرام الخاصة بالرجال، بأن يجعل المحرم الرداء على كتفيه جميعًا، أو أن يجعل طرفيه على صدره إن أراد أن يطوف طواف القدوم.

وألمح كثيرون إلى انتشار "ظاهرة" انشغال المعتمرين والمصلين بهواتفهم عن العبادة ورفع الأكف لتلهج بالدعاء فاقدين لذة الخشوع، واستبدلوها بها متعة التصوير والبث ونشر صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم وهم يؤدون مناسكهم، سواء كانت طوافًا حول الكعبة، أو سعيًا بين الصفا والمروة، أو تقبيلًا للحجر الأسود أو رميا للجمرات.

ورأى كثير من الشيوخ والمختصين أن هذه الظاهرة، التي تتفشى وتنتشر بكثرة، تدخل المرء في دائرة السمعة والرياء، أو على الأقل جرح مشاعر آخرين لا يستطيعون الوصول إلى المشاعر المقدسة لأداء النسكين.

آداب التصوير في الحرمين الشريفين

أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية تعليمات بالتقاط صور وفيديوهات لحرمة مسجد الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمسجد النبوي).

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي، إننا اتخذنا بعض الخطوات لحرمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما نحمي حقوق الآخرين.

ودعت وزارة الحج والعمرة في السعودية المعتمرين والمصلين في الحرمين المكي والمدني على احترام آداب التصوير في الحرمين الشريفين والإلتزام بقواعد هامة ومنها: