بعدما أصيب بالتهاب رئوي حاد.. وفاة أقصر رجل في العالم عن 27 عامًا

أعلنت أسرة "خاجيندرا ثابا ماغار"، الذي اشتهر عالميًا بعد دخوله مسوعة "غينيس" للأراقام القياسية كأقصر رجل في العالم، توفي في أحد مستشفيات نيبال يوم الجمعة، 17 يناير 2020.

وقالت "ماهيش"، شقيقة "خاجيندرا" لوكالات الإنباء العالمية: " فارق أخي الحياة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، فقد أثر الالتهاب هذه المرة على قلبه".

We are saddened today to hear of the passing of the world’s shortest man, Khagendra Thapa Magar from Nepal https://t.co/rfedNxxnP8 — GuinnessWorldRecords (@GWR) January 17, 2020

وأشارت شقيقته الى أن "خاجيندرا" توفي في مستشفى في بوخارا، الذي يبعد 200 كيلومتر من كاتماندو، حيث كان يعيش مع والديه.

وكان "خاجيندرا" قد دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2010 كأقصر رجل في العالم، حيث يبلغ طوله 67 سنتيمترًا فقط.

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ووثقت الموسوعة هذا الرقم القياسي عند بلوغ "خاجيندرا" الثامنة عشرة من عمره، لكنه خسر لقبه لاحقًا، بعدما حطم نيبالي آخر يدعى "شيندرا دانعي" الرقم القياسي، إذ بلغ طول الأخير 54.6 سنتيمترًا.

وقال والد الشاب الراحل إنه كان صغيرًا للغاية وقت ولادته، بحيث يمكنك وضعه في راحة اليد.

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وبصفته أقصر رجل في العالم، سافر "خاجيندرا" إلى 12 دولة حول العالم، وظهر في برامج تلفزيونية في أوروبا والولايات المتحدة، ونال شهرة واسعة.

واستعانت به نيبال في الترويج للسياحة فيها، إذ نشر صورة له حول العالم تظهر يده فوق أعلى قمة على وجه الأرض، وهي جبل إيفرست.

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