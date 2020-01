بعدما أصيب بالتهاب رئوي حاد.. وفاة أقصر رجل في العالم عن 27 عامًا

أعلنت أسرة "خاجيندرا ثابا ماغار"، الذي اشتهر عالميًا بعد دخوله مسوعة "غينيس" للأراقام القياسية كأقصر رجل في العالم، توفي في أحد مستشفيات نيبال يوم الجمعة، 17 يناير 2020.

وقالت "ماهيش"، شقيقة "خاجيندرا" لوكالات الإنباء العالمية: " فارق أخي الحياة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، فقد أثر الالتهاب هذه المرة على قلبه".

We are saddened today to hear of the passing of the world’s shortest man, Khagendra Thapa Magar from Nepal https://t.co/rfedNxxnP8