بعد أسابيع من الحجر المنزلي.. امرأة تعرض زوجها للبيع!

فرضت أزمة فيروس "كورنا" نفسها على التجمعات بمختلف أنواعها في العديد من الدول، كما أجبرت أكثر من ثلث سكان العالم على البقاء في الحجر المنزلي ومن الطبيعي أن يتعكر مزاج الكثيرين بعد البقاء في المنزل منذ أشهر.

كما أن الجلوس بين أربعة جدران، على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، يمكن أن يؤثر سلبًا على أي منا، ويقد يشعل "نار" المشاحنات والمشاجرات بين الأزواج مهما كانت علاقتهم جيدة في السابق.

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ولم يفوت بعض الأشخاص الفرصة للتعبير عن امتعاضهم أو سخطهم من البقاء في الحجر المنزلي، فقد وضعوا لافتات عليها عبارات طريفة، لوصف واقعهم اليومي، في العيش المنعزل.

ومن بين هذه اللافتات المسلية، واحدة كتب عليها "زوجي للبيع"، معلقة على شرفة أحد المنازل في الولايات المتحدة.

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وتناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الإعلان الذي أحدث ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشرها على "تويتر".

وانقسمت آراء المغردين بين من رأوا أن المرأة على حق ومنهم من أشار إلى أنها تبالغ في وصف انزعاجها من الرجال، فيما أجمع الكثيرون على أن اللافتة طريفة وتشيع أجواء المرح في ظل التوتر الذي فرضه انتشار فيروس "كورونا" في الكثير من بلدان العالم

ولم يتمكن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من تحديد مكان أو تاريخ التقاط صورة الإعلان الطريف.

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