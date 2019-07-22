بعد أن أرسل نداء استغاثة.. هدم شرفة منزل لنقل مريض يزن 500 كجم للمستشفى

استجاب المسؤولون في محافظة القاهرة لنداء واستغاثة وجهها رجل مصري يزن نحو نصف طن (500 كيلو) لمساعدته في الذهاب الى المستشفى نتيجة لظروفه الخاصة.

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وعلى أثر الاستغاثة وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مسؤولي الحماية المدنية بسرعة إرسال معدات حتى يتمكن المريض محمود أبو زيد من النزول من شقته الضيقة، الكائنة بشارع الداير الشرقي بمنطقة كفر العلو بضاحية حلوان، أقصى جنوب القاهرة والذهاب إلى المستشفى.

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ولتحقيق ذلك، توجهت شرطة الحماية المدنية الى الشقة ووجدت صعوبة في التعامل مع حالة محمود فاضطرت لكسر وإزالة جزء من سور البلكونة، لكى تتمكن من إنزاله بمعدات إلى سيارة الإسعاف وتوجه إلى مستشفى شبرا العام.

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بدوره أعرب محمود عن شكره لرجال المحافظة والحماية المدنية وعبر عن فرحته بتلبية نداءه واستغاثته والتفاعل معها بشكل جدي من قبل المسؤول المختص.

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