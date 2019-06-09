بعد أن اقتحمت الملعب بلباس"مثير".. عقوبة هزيلة ضد حسناء نهائي أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الإسبانية اتخاذ عقوبات بحق الشابة التي اقتحمت ملعب كرة القدم خلال مباراة "الشامبيونزليغ" التي أقيمت الأسبوع الماضي بين ليفربول وتوتنهام في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عارضة الأزياء الروسية "كيلي ولونسكي" التي اقتحمت الملعب بلباس "مثير" كتبت عليه اسم قناة صديقها في موقع يوتيوب، عوقبت بغرامة قدرها 15 ألف يورو أي ما يعادل 17 ألف دولار أمريكي.

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واستطاعت الشابة، أن تقتحم الملعب خلال المباراة، وتقدمت وسطه ثم أخذت تركض، لكن سرعان ما جرى إبعادها من قبل أحد عناصر الأمن في المباراة التي منحت الكأس لفريق ليفربول الإنجليزي بعد فوزه بهدفين دون مقابل على توتنهام.

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وتضم العقوبة الإجمالية غرامتين اثنتين؛ فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو أي ما يعادل 5.670 ألف دولار أمريكي بسبب الدخول إلى الملعب.

أما الشرطة الإسبانية ففرضت 10 آلاف يورو اي ما يعادل 11.341 ألف دولار أمريكي بسبب الإعلان غير المرخص لقناة صديقها، وقلل متابعون من شأن الغرامة، وأوضحوا أن قيمة الدعاية، التي قامت بها لصالح المنصة الإلكترونية لصديقها وحسابها تصل في الواقع إلى 3 ملايين جنيه إسترليني (3 مليون دولار و400 ألف).

كما ارتفع عدد متابعي الشابة الروسية البالغة من العمر 22 عامًا، من 300 ألف إلى 2.4 مليون على تطبيق "إنستغرام"، لكن الحساب سرعان ما جرى إغلاقه.

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