بعد أن غزت السوشال ميديا.. "آه يا حنان" تظهر في الانتخابات الإسرائيلية

شهدت عملية فرز الاصوات في الانتخابات الإسرائيلية، موقفًا طريفًا، عندما تفاجأ الناخبون بورقة داخل أحد الصناديق مكتوب عليها "آه يا حنان".

ونشر حساب شبكة "رام الله الاخباري" على موقع "فيسبوك" صورة لورقة اقتراع كُتب عليها "آه يا حنان".

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وأرفقت الصورة بتعليق: "هذا ما وجدته لجان الفرز في الانتخابات الإسرائيلية داخل بطاقة تصويت".

يذكر أن "آه يا حنان" جملة لشاب يمني يدعى حمدي، انتشرت في الفترة الاخيرة بعد سلسلة مقاطع مصورة وجه خلالها الشاب رسائل الى حبيبته السابقة "حنان".

وقد جمع "دي جي" هذه المقاطع في فيديو لتأخذ شكل أغنية تداول كلماتها العديد من الشعوب العربية.