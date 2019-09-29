بعد أن كسبت تعاطف العالم بهيكلها العظمي.. نفوق أنثى الفيل "تيكيري"

أعلنت حديقة الحياة البرية في سريلانكا عن نفوق أنثى الفيل "تيكيري" المُسنة والتي أثارت تعاطفًا عالميًا بعد إجبارها على المشاركة في مسابقة بوذية سنوية شهر أغسطس الماضي.

وقال مسؤول في الحديقة إن الحكومة السريلانكية أمرت بتشريح جثة الفيل التي كانت تبلغ من العمر 70 عامًا، وهي فيل آسيوية هرمة، نفقت في كيجالي، على بعد 80 كم شرق العاصمة كولومبو.

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وتمت مشاركة صور الفيلة الهزيلة في أغسطس من قِبل مؤسسة "حماية الفيلة الخيرية /Save Elephant Foundation" التي تتخذ من تايلاند مقرًا لها لزيادة الوعي باستغلال الأفيال في الأسر.

وقال خبير الفيلة "جايانتا جايواردين": "إن تيكيري تعرضت لسوء المعاملة، كما كانت تعاني من سوء التغذية، أتعجب كيف تمكنت من العيش لهذه الفترة الطويلة".

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فيما كتبت صفحة المؤسسة الخيرية على موقع "فيسبوك": "نعلن لكم اليوم نبأ وفاة تيكيري، انتهت معاناتها الآن، وروحها أصبحت حرة الآن، لا يمكن لأي أحد أن يسيء لها بعد اليوم، لترقد روحك بسلام، أرجو منك أن لا تنظري الى هذا العالم القاسي".

يذكر أنه تم سحب "تيكيري" من حفل ختام المسابقة السنوية لمعبد في كاندي الشهر الماضي بعد أن اندلعت عاصفة إعلامية اجتماعية ضد مشاركة الفيل الهزيلة.

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