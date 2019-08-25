بعد أيام على انتحاره.. أرملة تقرر الحمل من زوجها المتوفى

وجدت أرملة مكلومة على وفاة زوجها طريقة "غريبة" لتحمل من زوجها المتوفى الأسبوع الماضي.

وفي التفاصيل التي نشرتها وكالات أنباء عالمية، قد قررت الأرملة "جرميما" أن تستخدم الحيوانات المنوية لزوجها الشاب المتوفي لتُنجب منه طفلًا.

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وكان زوجها "سيباستيان مويلان" (27 عامًا) قد أقدم على الانتحار الأسبوع الماضي بعد معاناته من اضطرابات نفسية.

وفي يوم وفاته، حصلت زوجته على إذن قضائي للحصول على مواد بيولوجية من جثة زوجها.

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وتمكن الأطباء من جمع الحيوانات المنوية للرجل الميت إذ ستبقى صالحة للتلقيح والحمل لمدة 10 سنوات.

وعلى الرغم من المأساة، لا تزال الأرملة البالغة من العمر 27 عامًا على استعداد لتلد من زوجها رغم وفاته.

وقالت "جرميما" لصحيفة ديلي ميل " البريطانية: "هذا يقربني أكثر من زوجي وعائلتي التي أردت أن أحصل عليها من زوجي".

لكن الحصول على الحيوانات المنوية المستخرجة ليست المعركة الوحيدة؛ سوف تحتاج "جرميما" إلى الحصول على مزيد من الأذونات القانونية لاستخدامها في الواقع لإنجاب طفل.

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وحتى بعد حصول "جرميما" على إذن، فإن تكلفة التلقيح الاصطناعي غالية الثمن، ومن المحتمل ألا تتمكن "جرميما" من تحمل نفقاتها بنفسها.

وكشفت "جرميما" أن شقيقها "درو" يقوم بجمع الأموال الآن للمساعدة في دفع تكاليف علاجات التلقيح الاصطناعي في المستقبل، وكذلك لمساعدتها على تحمل تكلفة جنازة سيباستيان، ورهنها العقاري وغيرها من التكاليف المرتبطة بإبقاء المنزل الذي تشاركه فيه مع زوجها.

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