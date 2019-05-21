بعد أيام من تقنين الزواج من نفس الجنس.. مثليتان تعقدان قرانهما في تايوان

بعد أيام من تقنين برلمان تايوان زواج المثليين، قررت سيدتان مثليتان عقد قرانهما للمرة الثانية ولكن هذه المرة في وطنهما الأم.

وأعلنت المثليتان "تشو بي سيوان"(32 عامًا) و"ليانغ تسونج هوي" (35 عامًا) بأنهما تنويان الزواج مرة ثانية في العاصمة تايبيه بعد زواجهما الأول الذي أقيم في كندا عام 2012.

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وقالت "تشو": "أخيرًا، لم نعد غرباء في نظر القانون - سوف يتم الاعتراف بنا كزوجين".

وقالت "ليانغ": "سيكون زواجنا الثاني يوم الجمعة القادم زواجًا رمزيًا، فقط للتعبير عن فرحتنا بالموافقة على بعد أن أصبحت تايوان الدولة الأولى في آسيا تسمح بزواج المثليين".

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وأشارت "ليانغ"، المتطوعة في جمعية خيرية لدعم الملثليين، الى أن 200 من الأزواج المثليين يخططون للزواج في بلادهم مرة ثانية.

أصبح برلمان تايوان أول مجلس تشريعي في آسيا يقنن زواج المثليين عقب تصويت بهذا الشأن الجمعة.

وكانت المحكمة الدستورية في الجزيرة قد قررت عام 2017 أن من حق المثليين الزواج بشكل قانوني، وأمهلت البرلمان عامين لتنفيذ هذا الحكم.

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وقد ناقش البرلمان ثلاثة مشروعات قوانين مختلفة لتشريع زواج المثليين، وتم تمرير مشروع قانون الحكومة الذي وصف بأنه كان الأكثر تقدمية بين الثلاثة.

وقد احتشد المئات من أنصار حقوق المثليين تحت المطر خارج البرلمان في العاصمة تايبيه انتظارا لقرار البرلمان، وعقب الإعلان عن تمرير القانون انطلقت صيحات السعادة الممزوجة بالدموع!

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غير أن المحافظين المعارضين أعربوا عن غضبهم من هذا التصويت.

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