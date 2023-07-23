بعد إعلان مروره "بوعكة صحية".. من هو الشيخ سعيد بن زايد

البوابة - أفادت وسائل إعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، بتعرض الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان لوعكة صحية.

ونقلت التقارير المحلية عن ديوان الرئاسة في الإمارات، الذي لم يكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وأثارت الأنباء المتداولة حالة من القلق على صحة الشيخ سعيد فيما تساءل عدد من المعلقين عبر منصات التواصل الاجتماعي عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالشيخ الإماراتي.

في السطور التالية، نستعرض لكم نبذة سريعة عن الشيخ سعيد.

من هو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

اسمه الكامل: الشيخ سعيد بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان آل نهيان

الأب: الشيخ زايد آل نهيان

تاريخ الولادة: 1965

المنصب: ممثل حاكم أبوظبي

العائلة: آل نهيان

الترتيب في العائلة: الابن السادس للشيخ زايد

الدراسة: يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات عام 1988

مناصب الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

بعد تخرجه من الجامعة، تولى الشيخ سعيد العديد من المناصب الإدارية في أبوظبي، ومنها:

وكيل دائرة التخطيط في أبوظبي وعضو في المجلس التنفيذي

رئيس دائرة الموانئ البحرية خلال لفترة من 1991 إلى 1996

عضو في مجلس أبوظبي للإنماء

رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي للفترة 2002-2003

هوايات الشيخ سعيد آل نيهان