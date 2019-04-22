بعد استدراج 50 شابًا..  "فاتنة سناب شات" في قبضة "شرطة دبي"

كشفت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في إمارة دبي أن شابًا خليجيًا يدير حسابًا وهميًا على تطبيق "سناب شات" بهدف استدراج الشباب والاحتيال عليهم حتى بات يعرف باسم "فاتنة سناب شات".

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف أن شرطة دبي تمكنت من إلقاء القبض على الشاب الذي اعتاد انتحال صفة فتيات عبر تطبيق «سناب شات»، ودأب على استدراج الشباب والاحتيال عليهم، من خلال إغرائهم بوعود عاطفية.

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العميد جمال سالم الجلاف

وأشار الجلاف إلى أن المتهم احتال على أكثر من 50 رجلًا، وأقنعهم بتحويل أموال إليه لكسب الود ووعدهم بلقاءٍ غرامي، على الرغم من أنه يعمل بوظيفة مرموقة، ويتقاضى راتبًا جيدًا.

وقال الجلاف أن فتاة كشفت أمر هذا المحتال بالصدفة، حينما فوجئت بصورها على حساب بتطبيق "سناب شات"، باسم مختلف، فأبلغت شرطة دبي عبر منصتها الإلكترونية (ecrime)، وتبين أن المتهم يدير حسابات وهمية، أحدها باسم تلك الفتاة، بالإضافة إلى أربع آخريات خليجيات، استخدم صورهن لإقناع الضحايا من الشباب اللاهثين وراء علاقات إلكترونية، بأنهن يقبلن الارتباط بهم.

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منصة ecrime التابعة لشرطة دبي

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ، كلفت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية دورياتها الرقمية بتتبع "فاتنة سناب شات" الوهمية، ورصدت الدوريات أنشطته المشبوهة وراقبته لمدة أسبوعٍ كامل، اكتشفت خلاله أنه ينتهج أسلوبًا إجراميًا خبيثاً، إذ ينشئ حسابًا وهميًا باسم فتاة خليجية ينتقيها من شبكات التواصل الاجتماعي، ثم يرمي شباكه بالصور حتى يضيفه الضحية على حسابه الخاص "برايفت" كخطوة أولى، ثم يستخدم برامج متطورة لإخفاء عملية تصوير الشاشة.

وأوضح أن المحتال أنشأ خمسة حسابات مختلفة بهذه الطريقة، واشتمل كل حساب على صور خاصة لهن في وضعيات متعددة، واستخدمها في الإيقاع بالشباب، بعد إقناعهم بأن قلب الفاتنة مال للضحية، ثم يطلب منهم هدايا ثمينة ومبالغ مالية، مشيًرا إلى إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه.

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