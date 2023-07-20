بعد استشهاده في اقتحام جنين.. الطالب مجدي العرعراوي يحصل على معدل 90.4%

البوابة - بمشاعر مختلطة، تلقت عائلة الطالب الشهيد مجدي العرعراوي نبأ تفوق ابنها بامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) اليوم بمعدل 90.4% عن الفرع الصناعي.

وفي منزل الشهيد مجدي، اختلطت مشاعر الفرح والفخر بتفوقه في الثانوية العامة ومشاعر الحزن على فراقه وعدم قدرتهم على احتضانه في هذا اليوم المميز بعدما ارتقى شهيدًا إثر العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين مطلع شهر يوليو الجاري.

وفور صدور نتائج الثانوية العامة، توجهت عائلة الشهيد مجدي نحو قبره لقراءة الفاتحة على روحه وتوزيع الشوكولاتة والحلويات فرحًا بتفوقه ونجاحه ونيله شهادتين الدنيا والآخرة.

وبغصة في الحلق، عبرت والدة الشهيد مجدي عن المشاعر التي انتابتها لحظة معرفتها بتفوق ابنها الشهيد في الثانوية العامة، مؤكدة بأن ابنها كان يحلم بدراسة الهندسة الإلكترونيات لكن رصاصات الاحتلال التي استقرّت في رقبته وصدره وفخذه أنهت أحلامه، وحرمته حتى أن يعيش فرحة التفوق.

واحتفى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بنجاح الطالب الشهيد مجدي، وأعادوا تداول صوره ظهر في إحداها حاملًا السلاح باعتباره أحد أفراد كتيبة جنين.

الشهيد مجدي العرعراوي

بحسب وسائل إعلام فلسطينية، كان مجدي يحاول سحب صديقه الشهيد علي الغول الذي أصيب برصاصة قناص، وتقديم الإسعافات الأولية له، إلا أن القناص الإسرائيلي أطلق 3 رصاصات أخرى أصابت مجدي في الصدر والرقبة والفخذ، وما لبث أن فارق الحياة بعد دقائق.

وكان الشهيد مجدي، واحد من بين خمسة شهداء خطفتهم رصاصات الاحتلال في عدوان مخيم جنين عن مقاعد الدراسة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد أعلنت صباح اليوم الخميس، 20 يوليو، نتائج الثانوية العامة 2023، وسط أجواء من الفرحة في أرجاء الوطن، ومشاعر مختلطة في منازل الطلبة الشهداء.

