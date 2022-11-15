بعد القبض عليه متلبسًا .. من هو القاضي المرتشي إبراهيم الجهني

تصدر اسم القاضي السعودي إبراهيم الجهني قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" بعد لحظات من إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) القبض عليه "بالجرم المشهود" وهو يتلقى رشوة مالية بملغ ضخم مقابل التلاعب بحكم قضائي ضمن صلاحيات محكمته.

ونشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بيانها الرسمي عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" بشأن واقعة القبض على القاضي إبراهيم الجهني متلبسًا بجريمة "الرشوة".

وتضمن البيان تفاصيل أولية عن الواقعة والتي كشفت تورط الجهني بالحصول على رشوة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي من أصل مبلغ 4 ملايين ريال سعودي، تم الاتفاق عليها مع أحد الأشخاص مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة العربية السعودية.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن كوادرها ستعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق القاضي إبراهيم الجهني وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في ختام بيانها استمرارها في "رصد وضبط: كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، تسائل النشطاء عن المزيد من المعلومات المتعلقة بالقاضي المعني بقضية "الرشوة".

من هو إبراهيم الجهني

إبراهيم الجهني

اسمه الكامل: إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني

إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني الوظيفة: قاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة

عمل القاضي إبراهيم الجهني لسنوات إمامًا وخطيبًا في جامع الإمام عبد الرحمن الفيصل بحي الصحافة في العاصمة السعودية الرياض.

كما عمل الجهني لسنواتٍ عدة في المحكمة العامة بالعاصمة الرياض.

وفي عام 2020، ينتقل إلى المدينة المنورة وعمل في محكمة الاستئناف عام 2020 تزامنًا مع تعينه إمامًا وخطيبًا في مسجد قباء بالمدينة المنورة.

وفاة القاضي إبراهيم الجهني

نشرت مواقع إخبارية محلية في المملكة العربية السعودية أنباء لم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحتها والتي تفيد أن القاضي إبراهيم الجهني توفي بعد ساعات من القبض عليه متلبسًا بجريمة تلقي رشوة مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة العربية السعودية.

وفي ظل غياب الرواية الرسمية حول حقيقة وفاة الجهني، قالت هذه المواقع الإخبارية أن القاضي أصيب بأزمة قلبية حادة بعد إلقاء القبض عليه متلبسًا من قبل أفراد الأمن السعودي ونقله إلى أحد المقار الأمنية في المدينة المنورة حيث تعرض إلى حالة إغماء شديدة أدت إلى وفاته.

عقوبة إبراهيم الجهني

تضمنت المادة الأولى من "نظام مكافحة الرشوة" الصادر بمرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412، عقوبة مرتكبي قضايا الرشوة، والتي تنص على السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال.

وعرف نظام مكافحة الرشوة المرتشي: كلَّ موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِل أو أَخَذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعًا، يُعدُّ مرتشيًا.