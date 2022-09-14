بعد تتوجيها بلقب ملكة جمال البحرين .. إيفلين خليفة تكشف إصابتها بمرض

منذ اللحظة الأولى التي توّجت فيه عارضة الأزياء البحرينية الروسية إيفلين خليفة بلقب ملكة جمال البحرين 2022، بدأت في تسليط الضوء على معاناتها مع مرض فقدان الشهية – Anorexia.

وكشفت إيفلين في تصريحات سابقة أن إصابتها بمرض فقدان الشهية دفعها لانتهاز فرصة اختيارها كممثلة عن المرأة البحرينية في مسابقات الجمال الدولية لنشر الوعي وبدء المحادثات حول اضطراب الأكل.

وذكرت إيفلين خليفة أن مرض فقدان الشهية – Anorexia قد يؤدي إلى نمط حياة صحي من خلال اتباع أنماط غذائية جديدة.

ملكة جمال البحرين

توّجت عارضة الأزياء البحرينية الروسية إيفلين عبد الله خليفة بلقب ملكة جمال الكون البحرين يوم الأحد الماضي لتبدأ استعداداتها لتمثيل بلادها في مسابقات الجمال العالمية.

وفي ختام سلسلة من 7 حلقات تم بثها على الإنترنت، نجحت إيفلين خليفة بالفوز بتاج الجمال لتخلف سابقتها ملكة جمال البحرين 2021 منار نديم دياني التي دخلت التاريخ باعتبارها أول فتاة تمثل البحرين في المسابقات الدولية.

وتوجت لوجان (18 عامًا) بلقب الوصيفة الثانية، فيما ذهب لقب الوصيفة الثانية مناصفة بين مريم ناجي رافي وشيرين أحمد.

من هي إيفلين خليفة

ولدت لأب بحريني وأم روسية

حاصلة على البكالوريس في العلوم المالية والمصرفية

تبلغ من العمر 24 عامًا

عارضة أزياء

هوايات إيفلين خليفة

عازفة بيانو

حاصلة على دورات في الرقص والتايكواندو

لعبت دور البطولة في إعلان مكياج لـ Dior

تتقن اللغتين العربية والإنجليزية

وفي سلسلة اختيار ملكة جمال البحرين 2022، حظيت إجابة إيفلين في فقرة السؤال والجواب، على قلوب لجنة التحكيم التي وجهت لها سؤال: "متى تعتقدين أن المرأة تصبح متمكنة؟" والتي جاءت إجابتها على النحو التالي:

"أعتقد أن المرأة تصبح قوية عندما تعرف نفسها، وعندما تعرف قيمها، وعندما تعرف ما هي قادرة عليه، كما أن المرأة المتمكنة هي نموذج يحتذى به للأشخاص الذين تؤدي أفعالهم إلى النجاح، وأنا هنا لأكون تلك المرأة لقيادة كل الناس إلى النجاح والإيمان بأنفسهم".

وبعد تتويجها باللقب، قالت إيفلين: "هدفي الرئيسي في الحياة هو العثور على النجاح إلى جانب الإيمان بنفسي لأنني عانيت كثيرًا مع هذه المشكلة في حياتي. وأدركت أنه عندما تؤمن بنفسك، يمكنك تحقيق أي شيء".

عندما سُئلت عن تجربتها في ملكة جمال الكون البحرين 2022، قالت إيفلين: "لقد غيرتني مسابقة ملكة الجمال كثيرًا. ففي هذا الوقت القصير، أصبحت شخصًا مختلفًا تمامًا، نسخة أفضل من نفسي".