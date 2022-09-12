الدكتور نزار باهبري يسيء للسعوديات .. ارتفاع نسبة مشاهدتهن للأفلام الإباحية

أثار الطبيب السعودي ومدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية في جدة نزار باهبري ضجة في الشارع السعودي بعدما كشف نتيجة استبيان كان قد أجراه مؤخرًا حول السعوديات اللاتي يشاهدن أفلامًا إباحية.

وقال باهبري خلال اللقاء الذي أجراه مع إحدى القنوات التلفزيونية: "في عام 2014 عندما أرسلت أولى الاستبيانات عبر السوشال ميديا نسأل كم من النساء رأين مقطعًا جنسيًا على مدار العام فكانت النسبة حول 23%، أما عندما أعدت إجراء الاستبيان عام 2019 وصلت النسبة إلى 92% فبالتالي أنا حاليًا في الكثير من الدورات ما قبل الزواج أقول للرجال لا يمكنك أن تهاجم زوجتك التي تزوجتها مؤخرًا، وتقول: من أين عرفت هذه الأمور؟ لأن الوصول إلى المحتوى أصبح أسهل بكثير من السابق".

سهولة الوصول إلى المحتوى الإباحي

وذكر الدكتور نزار باهبري في حديثه أن بعض الأشخاص ينكرون إدمانهم لمشاهدة الأفلام الإباحية، ويكون مبررهم أنهم يشاهدون من أجل المعرفة، مضيفًا أن أي شخص يمكنه الابتعاد عن مشاهدة الإباحية خلال 6 أشهر، ولن يحدث أي تغييرات في جسده.

وأتم حديثه: "الهرمون المفقود، يفترض تعويضه في العلاقة الجنسية الزوجية، ولكن المشكلة أن الشخص لا يحصل على المتعة التي يراها في الأفلام الإباحية، لذلك يظل يشاهدها".

نزار باهبري يسيء للسعوديات

اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أن كلمات الدكتور نزار باهبري "إساءة" للمرأة السعودية وبأنها تندرج تحت باب "قذف المحصنات".

ودشن مغردون وسم "#نزار_باهبري_يسيء_للسعوديات" عبر موقع التدوين "تويتر" من أجل التعبير عن استياءهم من نتيجة الدراسة التي أجرها الطبيب السعودي.

فيما أبدى بعض المغردين استغرابه من نشر مثل هذه الإحصائية، متسائلين عن المغزى وراء ذلك، واعتبر آخرون أن مثل هذه الاستبيانات تؤخذ عبر الإنترنت ما يجعلها غير موثوق بمصداقيتها.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات حول تصريحات الطبيب السعودي عبر وسم #نزار_باهبري_يسيء_للسعوديات الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا عبر موقع التدوين تويتر في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب أحد المغردين: "الحين هو شعرفه ان كل اللي جاوبو ع الاستبيان بنات وسعوديات !؟؟ من اسبوع شفت استبيان هنا موجه لشباب بس انا صوتت معهم ".

"حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وكل من يقذف المؤمنات الغافلات الله ينتقم منكم".

"استغرب من هالدكتور .. وش استفدت من طرحك هذا وهو لايستند لآليه رسميه مدروسه بشكل احترافي .. كنت تقدر تطرح الموضوع بشكل عام اذا كان غرضك التوعيه والتثقيف .. وش له داعي الدراما هذي .. حب الظهور والفرقعات الاعلاميه مرض اجتاح الكثير من المهووسين".

"استبيان ظالم ومجحف عدد الاناث في السعودية يتجاوز 14مليون بينما لم يشارك في الاستبيان سوى 3 الاف حيث لايشكل شيء بالنسبة للاجمالي وقد تكون اكثرها معرفات وهمية وتحمل اسماء نساء او قد تكون من خارج المملكة تويتر وغيرها ليست مقياس".

ومقابل كل هذا الهجوم، وُجِد من يدافع عن الطبيب نزار وأبدوا استغرابهم من الهجوم على شخصه وتجاهل الحقائق التي قدمها خلال الحلقة.

"الدكتور نزار كان يتحدث بإسم العلم، ولا حياء في العلم، وكلامه كان واضح ومنطقي جدًا وهو وجود إختلاف في مستوى سهولة الوصول إلى المشاهد الإباحة عن الماضي. ( نتفلكس ) وحدها وفي مسلسلاتها وأفلامها تحوي عدد لا حصر له من مشاهد الشذوذ والإباحة".

"المؤسف إن الناس يتركوا الموضوع ويركزوا عالشخص نفسه، اول شيء يتأكدوا منه اصلك اذا على هواهم ناقشوا الفكرة اذا ماجاز لهم اصلك تعنصروا ضدك وخوّنوك وخلوك صاحب اجنده ، اعوذ بالله من الفجور بالخصومة".

نزار باهبري يرد على الهجوم

ودفعت الانتقادات الصارمة التي تعرض لها الطبيب السعودي إلى نشر مقطع فيديو يوضح فيها مقصده من التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا.

وقال في الفيديو: "انتشر مقطع اقتطع من حلقة تلفزيونية حول الأفلام الإباحية ومشاكلها في الأسرة، وكنت ضيف في الحلقة باعتباري استشاري أمراض باطنية وأمراض معدية ومن ضمنها الأمراض الجنسية، لذا كان علي أن رفع الثقافة الجنسية في المجتمع السعودي، هذه المقاطع أصبحت سهلة الوصول في الوقت الراهن في السوشال ميديا".

وتابع: "ولنعرف حجم المشكلة كان علينا إجراء استبيان كي نقدم معلومات دقيقة، لكن الناس أخدوا مقطع من المقابلة وتجاهلت باقي الحوار، لا بد للتوعية بشكل جيد بهذه المواضيع لأن الوصول لها أصبح سهلًا جدًا وأصبحت متوفرة للكبير والصغير وللرجل والمرأة وأصبحت تؤثر على الحياة الزوجية لذا يجب علينا التوعية بخطورتها".