منشد شيعي يثير الجدل بقصيدة وصف الصحابة بـ"العصابة"!

أثار الرادود أو المنشد الديني الشيعي العراقي باسم الكربلائي غضب واستياء أهل السنة بعدما أساء بشكلٍ صريح لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إحدى قصائده التي ألقاها في مجالس الحسينية بذكرى عاشوراء وسط مطالبات بإلقاء القبض عليه ومحاسبته.

وأدانت جهات ومؤسسات لأهل السنة في العراق، ومنها رابطة أئمة وخطباء الأعظمية، ولجنة الأوقاف البرلمانية، والوقف السنّي في العراق عبارات والسب والشتم التي تفوه بها المنشد الكربلائي بحق صاحبة النبي محمد والتي بدورها تعمل على تدوير الخلافات المذهبية في العراق وتأجيج "النزاعات الطائفية" في الشارع العراقي.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرادود الكربلائي وهو يلقي قصيدة في إحدى المجالس الحسينية، وصف شطر منها الصحابة الكرام بـ"العصابة" وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي.

لجنة الأوقاف والعشائر في البرلمان العراقي

أصدرت لجنة الأوقاف والعشائر في البرلمان العراقي بيانًا استهلته بالآية القرآنية: "وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" صدق الله العلي العظيم، في إشارة أن العبارات الصادرة عن الرادود الكربلائي تعمل على إثارة الفتن والنعرات الطائفية في العراق.

وذكرت اللجنة في بيانها إلى ضرورة نبذ هذه التصرفات في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى رص الصفوف ونبذ الطائفية وتجنب إثارة الخلافات الطائفية والمذهبية.

وأكدت اللجنة على وجوب متابعة مجالس الحسينية التي تقام في المناسبات الدينية من قبل ديوان الوقف الشيعي وضرورة تحمل المسؤولة القانونية بحق كل من يرتكب تجاوزات ومنها التهجم على أصحاب النبي الكرام وتشبيههم بمفردات لا يمكن السكوت عليها لأنها تثير الفتن والنعرات الطائفية بين أبناء البلد الواحد.

وشددت اللجنة على ضرورة الاستفادة من هذه الأيام العصيبة والمناسبات المؤلمة بتوحيد الأمة الإسلامية وجعلها درسًا وسراجا منيرًا نستضيء به، مشددة على أن "لا تكون هذه المجالس الحسينية مادة لبث الخلافات بين المذاهب".

كما طالبت اللجنة من ديوان الوقف الشيعي بتحمل مسؤوليته القانونية والشرعية بالتدخل السريع لإيقاف مثل هذه التجاوزات التي تحدث بين الحين والآخر، والتي تسعى لتكريس الفرقة والانقسام وتعميق هوة الخلافات الطائفية بين المسلمين"، مشددة على "متابعة تلك المجالس وحثهم على وحدة الصف".

تحالف السيادة في محافظة ديالى

دعا رئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، إلى إصدار مذكرة قبض ومنع من إقامة المجالس الحسينية على باسم الكربلائي؛ بسبب إساءته للرموز الدينية وتهجمه على صحابة رسول الله.

رابطة أئمة وخطباء الأعظمية

أصدرت رابطة أئمة وخطباء الأعظمية بيانًا طالبت فيه المرجعيات والمؤسسات الشرعية في العالمين العربي والإسلامي أن تتخذ موقفًا واضحًا من الإساءة الصادرة عن الرادود باسم الكربلائي.

الرادود

يذكر أن الرادود هو منشد ديني إسلامي شيعي يعمل عادة في الحسينيات الشيعية وأماكن تجمع المسلمين الشيعة ويقرأ وينشد أشعارًا بلغات متنوعة، تتحدث عن أئمة الشيعة، وخصوصًا الحسين بن علي.

الصحابة

يُطلقُ اسم الصحابة على كُلّ من لقي النبي "محمد" وأسلم وبقي على الإسلام حتى مات.

باسم الكربلائي

اسمه الكامل: باسم إسماعيل محمد الكربلائي

باسم إسماعيل محمد الكربلائي المهنة : رادود إسلامي شيعي وملحن

: رادود إسلامي شيعي وملحن تاريخ الولادة: عام 1966

عام 1966 مكان الولادة: كربلاء في العراق

كربلاء في العراق الحالة الاجتماعية: متزوج وله أربعة أولاد

متزوج وله أربعة أولاد دراسته: القرآن الكريم والإنشاد على يد ملا تقي الكربلائي

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