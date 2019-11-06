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بعد تحطيم مدخلها بسيارة "بيجو".. عصابة تسرق كاتدرائية من العصور الوسطى في فرنسا

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 06 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 06:04
كاتدرائية "أولورون سانت ماري"
كاتدرائية "أولورون سانت ماري"

اقتحم ثلاثة لصوص بسيارتهم كاتدرائية من العصور الوسطى تقع في جنوب غرب فرنسا وقاموا بسرقة كؤوس فضية وغيرها من الأغراض ذات القيمة العالية.

واستهدف اللصوص المقنعون في وقت مبكر من صباح الاثنين كاتدرائية "أولورون سانت ماري" الواقعة بالقرب من بلدة باو الواقعة على على الحافة الشمالية لجبال البرانس.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن العصابة ربطت جذع شجرة بمقدمة السيارة من طراز "بيجو" 306 التي استخدمت لتحطيم باب من مدخل الكاتدرائية.

وقامت العصابة بسرقة الكؤوس وغيرها من الأغراض التي تستخدم في القداديس ومعظمها من الذهب، بالإضافة إلى لوحة تعود إلى القرن السابع عشر ومجموعة من الملابس.

وتشتهر هذه الكاتدرائية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي عام 1998 بواحد من أقدم معالمها المتبقية، وهو بوابة رومانية منحوتة في القرن الثاني عشر.

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