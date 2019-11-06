بعد تحطيم مدخلها بسيارة "بيجو".. عصابة تسرق كاتدرائية من العصور الوسطى في فرنسا

اقتحم ثلاثة لصوص بسيارتهم كاتدرائية من العصور الوسطى تقع في جنوب غرب فرنسا وقاموا بسرقة كؤوس فضية وغيرها من الأغراض ذات القيمة العالية.

واستهدف اللصوص المقنعون في وقت مبكر من صباح الاثنين كاتدرائية "أولورون سانت ماري" الواقعة بالقرب من بلدة باو الواقعة على على الحافة الشمالية لجبال البرانس.

#Faitsdivers Oloron-Sainte-Marie : le trésor de la cathédrale dérobé lors d’un casse nocturne.https://t.co/oD3XvPEdlx pic.twitter.com/kLG7j3G73P — La Rép des Pyrénées (@LaRepDpyrenees) November 4, 2019

وأظهرت التحقيقات الأولية أن العصابة ربطت جذع شجرة بمقدمة السيارة من طراز "بيجو" 306 التي استخدمت لتحطيم باب من مدخل الكاتدرائية.

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وقامت العصابة بسرقة الكؤوس وغيرها من الأغراض التي تستخدم في القداديس ومعظمها من الذهب، بالإضافة إلى لوحة تعود إلى القرن السابع عشر ومجموعة من الملابس.

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وتشتهر هذه الكاتدرائية المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي عام 1998 بواحد من أقدم معالمها المتبقية، وهو بوابة رومانية منحوتة في القرن الثاني عشر.

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