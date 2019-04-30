بعد ترويجها للشذوذ الجنسي... بدور البراهيم: "يا جماعة فهمتوني غلط!"

تصدّر وسم "#بدور_البراهيم_تدعو_للشذوذ" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في اليومين الماضيين بعد أن روّجت الفاشنيستا السعودية لمُنتج تجميلي لمس الجمهور فيه "إيحاءات جنسية".

وقالت بدور، وهي إحدى مشاهير السوشال ميديا في السعودية، في المقطع المُتداول بأن المُنتج الجديد من زيت الجسم لا يقتصر استخدامه على المتزوجين فقط، بل يمكن للشباب أن يقوم كل منهم بعمل مساج للآخر والفتيات كذلك.

#بدور_البراهيم 👇🏼مشاهير السناب تمادوا

وتخطّوا الحدود

إستهتار بالقيم ، فوضى أخلاقية ، إنحطاط وإنحلال ، بلا رقيب ولاحسيب !

أفسدوا الأجيال الجديدة وشوهوا صورة المجتمع والوطن !



لابد من الرقابة والمحاسبة والإيقاف . pic.twitter.com/2xMKPJXbuV — هاشميه (@jeje388_) April 27, 2019

وبعد الضجّة التي أثارها الفيديو الأول، نشرت بدور مقطع فيديو تعتذر فيه عمّا صدر عنها خلال ترويجها للمُنتج التجميلي.

بعد مقطع "موتوا قهر".. #بدور_البراهيم" تعتذر بعد استدعاء #النيابة_العامة والتحقيق معها بسبب إعلان "المساج الجنسي" pic.twitter.com/jj2c93eKYQ — Ruba Aga (@rubaagaa) April 29, 2019

وقالت البراهيم الأحد في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات": "اليوم استدعتني النيابة العامة لما بدر مني بسبب إعلان تم تداوله في السوشيال ميديا، إعلان عن زيت حق مساج، طبعًا طلعت مني كلمات ممكن فيها إيحاءات جنسية، لكن أنا ما أقصد، أنا كنت أشرح للمتابعين المنتج هذا فانفهمت غلط".

وأضافت: "أعتذر لكافة أفراد المجتمع سواء في السعودية أو بالعالم العربي، أنا أسفة، وحقكم علي، كانت نيتي صافية، وأشد على الجهات الحكومية والنيابة العامة اللي هدفهم استقرار المجتمع وسلامته".

كما تداول ناشطون صورًا لفروع المحل التجاري الذي روّجت له بدور، وهي مغلقة، متوجهين بالشكر لقطاع العمليات على هذه الخطوة.

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